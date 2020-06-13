2020-06-13T20:05:13+03:00
Общество

15 лет «Под флагом добра»: Благотворительный фонд, помогающий тяжелобольным детям, отмечает юбилей

За время работы фонд помог более чем 6 тысячам ребят
Ольга БОРСКАЯ
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За 15 лет фонд оказал адресную помощь 6230 ребятам из 19 регионов России. Фото: БФ "Под флагом добра"За 15 лет фонд оказал адресную помощь 6230 ребятам из 19 регионов России. Фото: БФ "Под флагом добра"
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13 июня день рождения отмечает благотворительный фонд «Под флагом добра». Именно в этот день в 2005 году впервые прошла одноименная благотворительная акция и после футбольного матча тяжелобольным детям, их родителям и врачам вручили сертификаты с адресной помощью на лечение.

С тех пор фонд помог победить страшные болезни 6230 ребятам из 19 регионов России. Дети получили квалифицированную высокотехнологичную и дорогостоящую медицинскую помощь на общую сумму 354 миллиона рублей. Было проведено более 150 массовых благотворительных футбольных матчей и более 450 волонтерских мероприятий.

Традиционными стали международные детские игры, в которых участвуют дети с особенностями здоровья. Благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок добра» объединяет любительские детские команды из России, Великобритании, Индии, Японии, Франции, Израиля, Австралии, Камеруна, Армении, Нигерии. Вместе с обычными ребятами на футбольное поле выходят дети с ДЦП.

В 2005 году впервые прошла благотворительная акция "Под флагом добра" Фото: БФ "Под флагом добра"

В 2005 году впервые прошла благотворительная акция "Под флагом добра" Фото: БФ "Под флагом добра"

Фонд также активно занимается развитием волонтерского движения, поддерживает активную молодежь, разрабатывает обучающие программы и проводит тематические консультационные площадки для обмена опытом.

- Мы благодарим организаторов в Тюменской, Ростовской и Нижегородской областях за ежегодное сотрудничество и совместные благотворительные проекты. Особенно благодарим партнеров и сотрудников ВДЦ «Орленок» и самих «орлят» за ежегодные форумы в Краснодарском крае, где мы ежегодно собираем неравнодушную и целеустремленную молодежь, - говорят в фонде. - Благодарим всех партнеров, врачей, журналистов, спортсменов, некоммерческие организации и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

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