Леонид Рошаль: Надеюсь, решение Следственного Комитета по уголовному делу калининградских врачей будет правильным

- Леонид Михайлович, мой папа был Героем Социалистического Труда...

- Поэтому такой хороший сын..

Леонид Рошаль - о реакции на его выступление на Поклонной горе во время вручения Звезды Героя: «Надеюсь, решение Следственного Комитета по уголовному делу калининградских врачей будет правильным» 00:00 00:00

...Я и к Героям своих публикаций, и к Героям России - вот Иосиф Давыдович Кобзон был среди них... Теперь и вы - с Золотой Звездой. Отношусь с особым уважением. От имени «Комсомолки» вас горячо и сердечно поздравляю с высокой наградой.

- Спасибо вам большое. Мне очень приятно.

- Можно тогда я еще - и про «свои корыстные» интересы?

- Так бы с этого и начинали.

- Нет, я должен был сказать...

- Ну, пожалуйста.

- Я вхожу в Кремлевский пул и много раз присутствовал при вручении наград... Никто ещё так остро, как вы, не выступал.

- Я могу вам перезвонить? Через час.

- Я сам вам перезвоню.

СПРАВКА «КП»

12 июня с. г. почетный президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, выступая на церемонии награждения Героев Труда в Москве, произнёс и такие слова:

«...Знаю, что сейчас отношение к медикам меняется - объявлен конкурс на лучшие памятники медикам; Монетный двор выпустил специальную монету, посвящённую медикам; медикам приносят цветы, благодарят, кормят их. Но я должен выполнить просьбу сообщества врачебного и сказать, что нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, где двух врачей судят за убийство. Такого не было в России с 1953 года. Я не хочу давить на суд, но я хочу сказать, что готов выступить там и пояснить, почему это все неправильно».

(Продолжение разговора с Леонидом Рошалем через час.)

-... Леонид Михайлович! Обычно награждённые благодарят - и все. Ни разу общественно значимую проблему на таком уровне и так публично они не поднимали. Вам хотелось привлечь внимание вообще к этому случаю? Или - в целом к правильному отношению к докторам нашим?

- Через этот случай – к правильному отношению к докторам нашим.

- Вам удалось какие-то решения после этого вашего выступления увидеть?

- Я решения не принимаю. Решение принял председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин. И надеюсь, что оно будет правильным.

- Вас когда об этом проинформировали? Пока еще вроде не было в печати...

- Это я уже прочитал, полно информаций совершенно. Может быть, тогда вам неудобно будет говорить, что я вас уличил в том, что вы не следите за информацией?

- Вы правильно сделали, что уличили! Решение было оперативным? Здорово.

- Да, еще вчера.

КСТАТИ

...В тот же день, 12 июня, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка. Изучать дело будут сотрудники центрального аппарата ведомства. По результатам своей деятельности они должны будут отчитаться перед Бастрыкиным.

- ...Вы сказали, Леонид Михайлович, что, если нужно, выступите в суде в защиту этих врачей, которых обвиняют. Вы как себе это представляете? Просто как общественный защитник?

- Конечно. Это уже не первый раз. Я уже выступал как защитник известного московского дела. Вы сказали два вопроса, а уже задаете пять.

- Крайний вопрос. Обычно же после награждения президент подходит с шампанским. Здесь этого не было?

- Было. Тоже не смотрите. Показывали по всем программам!

Вы абсолютно, оказывается... Батюшки, я-то думал, что разговариваю с просвещенным человеком, а он ничего не смотрит.

- Уже поздно. (В смысле - разочаровываться.)

- По всем каналам показывали.

- Вы еще раз (за шампанским) продолжили этот разговор с президентом?

- Какой?

- По поводу врачей?

- А зачем?

- И завершающий вопрос, точно.

Когда мы месяца два назад с вами говорили, вы делились своими прогнозами по поводу COVID. И они, в принципе, совпали. Мы сейчас выходим из карантина.

- Вопрос?

- Что дальше будет? Чего ждать? Как себя вести?

- Надо жить с осторожностью. Все!

- Спасибо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Рошаль – Владимиру Путину: «Двух врачей в Калининграде судят за убийство, такого не было в России с 1953 года»

В ноябре 2018 года Следственное управление СКР по Калининградской области предъявило ряд обвинений руководителю роддома № 4 Калининграда Елене Белой. Самая тяжелая статья – умышленное убийство. Сначала Белую поместили в следственный изолятор, но под давлением общественности потом суд изменил меру пресечения на домашний арест. В июне прошлого года по тому же уголовному делу обвиняемой стала врач-неонатолог регионального Перинатального центра Элина Сушкевич. Которая, по мнению следователей, стала исполнителем воли Елены Белой (подробности)