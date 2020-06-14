Число умерших из-за коронавируса в России на 14 июня 2020 года возросло до 6 829 человек. За сутки в стране от covid-19 скончались 114 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Тем временем, Россия уже вышла на плато, а пик по заболеваемости пришелся на 11 мая. В целом за все время эпидемии в государстве из больниц выписаны 79 процентов пациентов с коронавирусом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Многие регионы уже приступили к снятию введенных ранее ограничений, однако власти субъектов сохранили масочный режим в общественных местах, в том числе и в транспорте. К слову, министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал использование масок важным элементом профилактики инфекции. По его мнению, несмотря на улучшение статистики по covid-19, маски являются необходимым средством, использование которого сможет сберечь здоровье людей.