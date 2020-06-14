Число выздоровевших от коронавируса в России на 14 июня 2020 года увеличилось до 274 641 человека. За минувшие сутки из больниц был выписан 5 271 пациент. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по распространению инфекции.

Россия уже вышла на плато, а пик по заболеваемости covid-19 пришелся на 11 мая. Благодаря улучшению ситуации с болезнью мнение регионы начали снимать ограничительные меры, поэтапно и в индивидуальном порядке. Власти субъектов сами определяют сроки снятия ограничений по коронавирусу, прислушиваясь к специалистам местного оперштаба.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава Минздрава Михаил Мурашко считает необходимым и важным ношение масок в общественных местах, в том числе и в транспорте. По его мнению, использование средств индивидуальной зашиты способно сократить риски распространения covid-19 и обезопасить граждан.