2020-06-13T22:53:04+03:00
Общество

«Легче не будет»: Адвокат Добровинский рассказал, какое наказание ждет Ефремова за наркотики

Юрист попробовал приоткрыть тайну следствия
Роман ГОЛОВАНОВ
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Адвокат Добровинский рассказал, какое наказание ждет ЕфремоваАдвокат Добровинский рассказал, какое наказание ждет ЕфремоваФото: Борис КУДРЯВОВ
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Семью погибшего Сергея Захарова защищает адвокат Александр Добровинский. Во время стрима «Соловьев Live» он рассказал, какое наказание может ждать актера Михаила Ефремова за наркотики.

- Тот факт, что он был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения как может сказаться на его судьбе? Ведь возбуждено дело и по наркотикам? - поинтересовался Владимир Соловьев.

- Это интересный момент, который рано или поздно мы узнаем. Сегодня это тайна следствия. Пошли слухи, что были обнаружены наркотические средства у Ефремова. Может, это так. Может, не так. Мы не знаем. Однако! Все нас уверяют, что он был приглашен в качестве свидетеля по сбыту или приобретению. Ну, будет ли статья ему вменена? Не знаю. Это тайна следствия, - ответил Добровинский.

Адвокат пояснил, будет ли это отягчающим обстоятельством.

- Он уже находился в состоянии алкогольного опьянения. Уже в состоянии наркотического. Было сказано. Была экспертиза. Конечно, это не облегчает участь Михаила Олеговича. Но посмотрим, как это будет фигурировать на суде, - отметил он.

Тут слово взял Соловьев:

- Если по статье непосредственно связанной с автомобильной катастрофой, то колония поселения. А если будут доказаны наркотики — это уже общий режим?

- Это правда, - подтвердил адвокат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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