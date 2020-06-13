«Легче не будет»: Адвокат Добровинский рассказал, какое наказание ждет Ефремова за наркотики
Семью погибшего Сергея Захарова защищает адвокат Александр Добровинский. Во время стрима «Соловьев Live» он рассказал, какое наказание может ждать актера Михаила Ефремова за наркотики.
- Тот факт, что он был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения как может сказаться на его судьбе? Ведь возбуждено дело и по наркотикам? - поинтересовался Владимир Соловьев.
- Это интересный момент, который рано или поздно мы узнаем. Сегодня это тайна следствия. Пошли слухи, что были обнаружены наркотические средства у Ефремова. Может, это так. Может, не так. Мы не знаем. Однако! Все нас уверяют, что он был приглашен в качестве свидетеля по сбыту или приобретению. Ну, будет ли статья ему вменена? Не знаю. Это тайна следствия, - ответил Добровинский.
Адвокат пояснил, будет ли это отягчающим обстоятельством.
- Он уже находился в состоянии алкогольного опьянения. Уже в состоянии наркотического. Было сказано. Была экспертиза. Конечно, это не облегчает участь Михаила Олеговича. Но посмотрим, как это будет фигурировать на суде, - отметил он.
Тут слово взял Соловьев:
- Если по статье непосредственно связанной с автомобильной катастрофой, то колония поселения. А если будут доказаны наркотики — это уже общий режим?
- Это правда, - подтвердил адвокат.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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