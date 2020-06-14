Петровский пост-2020: Что запрещено? Сколько продлиться? И почему его считают «самым»

В этот понедельник у православных начинается Апостольский пост. Он установлен в честь учеников Христа — Петра и Павла. История его возникновения очень загадочна. Что запрещено в это время? Когда пост закончится? И как правильно его соблюдать? Об этом «КП» рассказал священник Андрей Рахновский.

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Отец Андрей:

- Она очень туманна. По одной версии, пост возник в 6 веке в Риме. По другой версии - в 5 веке. Раньше это был такой компенсационный пост для тех, кто не смог соблюдать Великий пост. Со временем он стал обязателен для всех христиан. Есть еще одна теория. Якобы это такой миссионерский пост. Ведь перед тем, как отправиться на проповедь, апостолы постились. Вот сколько загадок вокруг него витает.

ПОЧЕМУ ПЕТР И ПАВЕЛ СТОЯТ ВМЕСТЕ?

Отец Андрей:

- Это такой символизм единства. У двух апостолов было много споров. Они проповедовали для разной аудитории. Павел больше для язычников, Петр для иудеев. Но, по сути, они учили об одном и том же. Хотя в Новом Завете есть строки, где Павел обличал Петра. Поэтому они стоят вместе. Чтобы не думали, якобы их учения о разном христианстве.

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ?

Отец Андрей:

- Пост пройдет с 15 июня по 11 июля. В этом году он продлится 27 дней. Но начало поста каждый год зависит от празднования Пасхи. Он стартует через неделю после праздника Святой Троицы и заканчивается всегда ко дню памяти апостолов Петра и Павла.

ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?

Отец Андрей:

- Четыре поста больших на протяжении всего года задают ритм правильный духовной жизни. Это время особенно взяться за себя. А потом приходит время не то, чтобы расслабиться. Но порадоваться чему-то человеческому. В том числе, и вкусной пище. Тут важны вот эти четыре периода между постами. Если ты закончив воздержание начал обжираться на радостях, значит, твой пост прошел неправильно. А если ты уже не постишься, но при этом радуешься еде, благодаришь Бога, жену, которая тебе приготовила курочку в духовке. Не объедаешься до приступа панкреатита - ты и постился правильно. Это все большие духовные упражнения.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ В ЭТО ВРЕМЯ?

Отец Андрей:

- Нельзя есть людей. Серьезно. Отказаться от скандалов важнее, чем от говяжьих стейков. Если идти по уставу - Петров пост считается не строгим. Разрешается, кроме среды и пятницы, рыба. А вообще в пост ничего не запрещено. В пост нам церковь, Господь предлагают ощутить духовную радость. Нам не запрещают, нам предлагают подняться выше и познать радость более приятную, более глубокую, чем радость от пищи.

Это не запрет. Это указание на другой путь.А вот этот вот другой путь – это, как раз, отказ от того, от чего обычно в пост отказываются. От жирной пищи, животной, вкусной. Важен отказ, прежде всего, от дорогой пищи. То, что нужно смотреть не только на состав пищи, мясо, молоко или нет, а смотреть на чек. В чем смысл поста, если ты в пост тратишь столько же денег на еду или еще больше, чем не в постное время? Формально алкоголь постный. Поскольку алкоголь, все-таки, разум дурманит, то, конечно запрещен.

А ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?

Отец Андрей:

- Читать утром и вечером молитвы. Обязательно каждый день читать Евангелие. Я, честно, пост не отличаю от других времен жизни. Раз в неделю исповедоваться и причащаться. Поскольку это апостольский пост, то нужно прочитать за апостольский пост все послания этих апостолов в Новом Завете. Можно читать молитву Ефрема Силина. Я серьезно. И важно - в пост календарь питания нужно выбросить в окно. Это искаженное представление о жизни церкви, потому что в жизни церкви существуют разные уставы поста в зависимости от разных монастырей, от разных поместных церквей. То, что печатают в календарях поста, если это не официальный календарь Московской патриархии, то это просто выбор редакции, скажем так.

То, что у человека создается ложное ощущение того, что если он по календарю все делает правильно, что он типа уже святой. Это ложное самоощущение безопасности, как от маски и перчаток во время коронавируса. Поэтому надо его выкинуть, просто не есть продукты животного происхождения. Есть более дешевые продукты. И помогать другим.