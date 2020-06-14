2020-06-13T23:57:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 14 июня 2020 достигло 520 375

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 14 июня 2020 года
Поделиться:
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 14 июня 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 14 июня 2020 года
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в России на 14 июня 2020 года достигло 520 375. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с COVID-19.

Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москву (204 428, +1493), Московской области (48 636, +725), Санкт-Петербурге (20 305, +262). Следом идут Нижегородская (13 780, +218), Свердловская (9 071, +245), Ростовская (7314, +162) области, Республика Дагестан (6463, +96) и Красноярский край (6328, +169).

Благополучно излечились 274 752 пациентов с коронавирусом, что составляет более половины от общего числа заболевших за все время эпидемии. От COVID-19 в России умерли 6864 человек. Число проведенных тестов на выявление инфекции, по данным портала стопкоронавирус.рф, превысило 14,5 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Мир был бы хуже и опаснее": Путин назвал выгоду от сильной России
Вильфанд объяснил причины опасных погодных явлений
При опрокидывании судна у берегов Туниса погиб 61 человек
В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Агентство Moody`s повысило суверенный рейтинг Украины до "B3", прогноз стабильный
В Лондоне протесты закончились столкновениями между футбольными фанатами, активистами и полицией
Сергей Лавров и Сергей Шойгу посетят Турцию для консультаций по региональной проблематике
"Сельта" Федора Смолова проиграла "Вильярреалу" 0:1 в чемпионате Испании
В Пекине проведут поголовное тестирование на коронавирус на рынке "Синьфади"
Трамп рассказал о «самой быстрой» гиперзвуковой ракете с точностью поражения до 35,5 см
В Китае взорвался бензовоз: погибло 12 человек
Пригожин под новыми санкциями США
С 1 июля российским пенсионерам дадут новые льготы
«Валят толпы неадекватов»: Девушку российского хоккеиста затравили после инцидента с Ефремовым в баре
Ростуризм рассказал о готовности других стран принимать россиян
В Париже акции против полицейского беспредела превратились в массовые беспорядки
Трамп пообещал, что США закончат «эру бесконечных войн»
«Ему не нужен нарколог»: адвокат Михаила Ефремова отреагировала на сообщения о «ломке» у актера
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель в России
«Любой имеет право на прощение»: Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова
В Китае провели успешное испытание вакцины от коронавируса
Михаилу Ефремову не дают извиниться перед семьей погибшего, заявила адвокат
«Правительство стремилось уничтожить всех»: Анджела Дэвис рассказала о структурном расизме в США