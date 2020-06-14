Число заболевших коронавирусом в России на 14 июня 2020 достигло 520 375

Число заболевших коронавирусом в России на 14 июня 2020 года достигло 520 375. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с COVID-19.

Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москву (204 428, +1493), Московской области (48 636, +725), Санкт-Петербурге (20 305, +262). Следом идут Нижегородская (13 780, +218), Свердловская (9 071, +245), Ростовская (7314, +162) области, Республика Дагестан (6463, +96) и Красноярский край (6328, +169).

Благополучно излечились 274 752 пациентов с коронавирусом, что составляет более половины от общего числа заболевших за все время эпидемии. От COVID-19 в России умерли 6864 человек. Число проведенных тестов на выявление инфекции, по данным портала стопкоронавирус.рф, превысило 14,5 миллиона.