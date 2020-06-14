Коронавирус в России, последние новости на 14 июня 2020: Росстат раскрыл данные о смертности от CIVID-19 в апреле

В апреде жертвами коронавирусной инфекции стали 1 660 человек, свидетельствуют опубликованные данные Росстата.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в целом показатель смертности, учитывая и другие причины, в апреле был ниже на 2,9 процента, чем за тот же месяц прошлого года.

В статистику введены два кода, по которым квалифицируется смертность от коронавирусной инфекции. В официальной отчётности она разделена на две колонки – где заболевание идентифицировано полностью и те случаи, где коронавирус, возможно, был, но не подтверждён лабораторно. Таких случаев за апрель 390, и они включены в статистику.

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал масочный режим важным элементом профилактики коронавирусной инфекции, от которого рано отказываться, несмотря на улучшение статистики по числу заболеваний.

Утомленные самоизоляцией и карантином россияне с нетерпением ждут возможности отправиться в отпуска. Лето пролетает быстро, а многие курортные страны, по слухам, уже сняли или вот-вот снимут ограничения. Впрочем, готовность принимать отдыхающих из РФ пока не подтвердила ни одна страна, сообщили в Ростуризме.

Ведомство находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами по вопросу выезда российских граждан на отдых за границу.