2020-06-14T01:17:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 14 июня 2020: Росстат раскрыл данные о смертности от CIVID-19 в апреле

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 14 июня 2020 года
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 14 июня 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 14 июня 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В апреде жертвами коронавирусной инфекции стали 1 660 человек, свидетельствуют опубликованные данные Росстата.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в целом показатель смертности, учитывая и другие причины, в апреле был ниже на 2,9 процента, чем за тот же месяц прошлого года.

В статистику введены два кода, по которым квалифицируется смертность от коронавирусной инфекции. В официальной отчётности она разделена на две колонки – где заболевание идентифицировано полностью и те случаи, где коронавирус, возможно, был, но не подтверждён лабораторно. Таких случаев за апрель 390, и они включены в статистику.

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал масочный режим важным элементом профилактики коронавирусной инфекции, от которого рано отказываться, несмотря на улучшение статистики по числу заболеваний.

Утомленные самоизоляцией и карантином россияне с нетерпением ждут возможности отправиться в отпуска. Лето пролетает быстро, а многие курортные страны, по слухам, уже сняли или вот-вот снимут ограничения. Впрочем, готовность принимать отдыхающих из РФ пока не подтвердила ни одна страна, сообщили в Ростуризме.

Ведомство находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами по вопросу выезда российских граждан на отдых за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
По базе с военнослужащими США нанесли ракетный удар
"Мир был бы хуже и опаснее": Путин назвал выгоду от сильной России
Вильфанд объяснил причины опасных погодных явлений
При опрокидывании судна у берегов Туниса погиб 61 человек
В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Агентство Moody`s повысило суверенный рейтинг Украины до "B3", прогноз стабильный
В Лондоне протесты закончились столкновениями между футбольными фанатами, активистами и полицией
Сергей Лавров и Сергей Шойгу посетят Турцию для консультаций по региональной проблематике
"Сельта" Федора Смолова проиграла "Вильярреалу" 0:1 в чемпионате Испании
В Пекине проведут поголовное тестирование на коронавирус на рынке "Синьфади"
Трамп рассказал о «самой быстрой» гиперзвуковой ракете с точностью поражения до 35,5 см
В Китае взорвался бензовоз: погибло 12 человек
Пригожин под новыми санкциями США
С 1 июля российским пенсионерам дадут новые льготы
«Валят толпы неадекватов»: Девушку российского хоккеиста затравили после инцидента с Ефремовым в баре
Ростуризм рассказал о готовности других стран принимать россиян
В Париже акции против полицейского беспредела превратились в массовые беспорядки
Трамп пообещал, что США закончат «эру бесконечных войн»
«Ему не нужен нарколог»: адвокат Михаила Ефремова отреагировала на сообщения о «ломке» у актера
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель в России
«Любой имеет право на прощение»: Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова
В Китае провели успешное испытание вакцины от коронавируса
Михаилу Ефремову не дают извиниться перед семьей погибшего, заявила адвокат
«Правительство стремилось уничтожить всех»: Анджела Дэвис рассказала о структурном расизме в США