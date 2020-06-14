Трамп: Американские солдаты не должны решать древние конфликты в далёких странах, мы не мировой жандарм!

На фоне намёков «демократа» Джо Байдена о возможном «военном перевороте в Белом доме» — действующий президент-республиканец Дональд Трамп выступил с речью перед тысячью кадетов Военной Академии США в Вест-Пойнте по случаю выпускного.

— Вам не придётся служить в бесконечных войнах (намёк на почти 15-летний конфликт Ираке и Афганистане с размещением на их территории американских контингентов, что продолжалось при двух предыдущих администрациях — ред.)

Трамп выступил с речью перед выпускниками Военной Академии США в Вест-ПойнтеФото: REUTERS

— Это не долг американских подразделений — решать античные [в переносном смысле: невероятно древние — ред.] конфликты в далёких землях, о которых многие люди даже не слышали. Мы не мировой жандарм. Но пусть наши враги знают: если людям угрожают, мы никогда не смутимся и будем действовать. И мы будем биться от сих пор и покуда не победим.

Не избежал президент и аллюзий на нынешнее время. Уже три недели в США продолжаются массовые протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейскими 25 мая:

— То, что исторически сделало Америку уникальной, — это стабильность её институтов против сиюминутных страстей и предубеждений. В эпоху потрясений, когда путь тяжёл, имеет значение то, что вне времени, прочно и вечно (в свою очередь, протесты как раз ведутся под лозунгом «Чёрные жизни имеют значение» — ред.).

Эпоха бесконечных заморских конфликтов, возможно, уходит в прошлоеФото: REUTERS

ИТОГО

Михаил Фрибен, политолог:

— Ситуацию в США сейчас сравнивают с революцией 1905 года: люмпен-пролетарии (жители гетто) вместе с левыми агитаторами при полном одобрении СМИ будоражат страну, а им вяло противостоит «чёрная сотня» — лавочники, обеспеченные фермеры, средний класс, с оружием в руках защищающий свою собственность от погромов. Россия в тот момент воевала с Японией и если не шла к выигрышу, то находилась в ситуации стратегической ничьи. И тут так «удачно» — революция в тылу, страна парализована. Тут уж не до войны.

Так что для Трампа совершенно логично использовать последний оставшийся у него ресурс — армию (полиция деморализована, а у спецслужб наподобие ФБР просто нет массового спецназа для ликвидации столь масштабных митингов). Тут уж не до заморских войн — самому быть бы живу. Ну и по духу эта речь близка к его инаугурационному выступлению 3,5 года назад, где 45-й президент тоже, хоть и неявно, намекнул на сокращение американского присутствия за рубежом.