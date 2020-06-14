Хозяева забыли спасти кота во время страшного пожара. Тогда он сам выпрыгнул в окно и стал мемом

В городе Сеймур американского штата Висконсин произошел страшный пожар. Пытаясь спасти свои жизни хозяева частного дома совсем забыли про кота, который остался внутри полыхающего огнем здания.

Хотя кот и смог спастись самостоятельно, больше его никто не видел. Погорельцы думали - либо он сбежал, либо погиб. Владелец дома опубликовал на Reddit фотографию пожара, на которой неожиданно оказался запечатлен выпрыгивающий из окна кот. Вяснилось, что животное смогло самостоятельно спастись. Этот снимок с упитанным "пушистиком" сразу же стал мемом в социальных сетях.

Я - мои обязательства. Фото: соцсети.

Хозяин также рассказал, что кроме кота в доме была еще и собака. Ее не теряли и окно она не прыгала - услышавший звуки пожарной сигнализации сосед бросился на помощь и вывел животное на улицу.

Тем временем, кот, хоть и смог спастись от огня, но куда то бесследно пропал. Позже полиция города опубликовала пост на Фейсбуке, с информацией, что питомец найден.

Сотрудники полиции нашли кота и пока приютили его у себя. Фото: Фейсбук/Seymour Police Department, Wisconsin

Коту повезло - всего лишь слегка обгорели усы и шерсть. Забрали ли кота его хозяева и закончилась ли история "прыгуна" хэппи-эндом, к сожалению, неизвестно.