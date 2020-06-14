2020-06-14T09:45:35+03:00
Спорт

Помолодел лет на десять: Месси к первой игре после карантина за "Барселону" сбрил бороду и принес победу своей команде

Аргентинский форвард "Барселоны" забил один гол и сделал две голевые передачи [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лионель Месси в марте еще был с бородой.Лионель Месси в марте еще был с бородой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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До 13 июня последний перед карантином на футбольное поле Лионель Месси выходил 7 марта. Он забил победный гол в ворота "Реал Сосьедада" и его "Барселона" выиграла со счетом 1:0. Прошло три месяца, аргентинец, как и все в мире, пережидал пандемию коронавируса и вот накануне футболист вновь появился на поле. Если перед уходом на перерыв Месси выглядел вот так...

Месси в матче против "Реал Сосьедада" 7 марта 2020 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Месси в матче против "Реал Сосьедада" 7 марта 2020 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

То теперь же его просто не узнать - бороды больше нет, постригся. И стал моложе лет на десять просто. Бороды нет, прическа другая. И все - кажется, вернулся 2007-2008-й год, когда Лионель только начинал свою карьеру за каталонцев. К слову, ровно 10 лет назад Месси выглядел вот так - 17 июня 2010 года он провел на ЧМ-2010 матч против команды Южной Кореи за Аргентину.

Лионель Месси 17 июня 2010 года во время матча чемпионата мира по футболу в ЮАР против Южной Кореи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лионель Месси 17 июня 2010 года во время матча чемпионата мира по футболу в ЮАР против Южной Кореи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Обретенная молодость" помогла Месси - он в поединке против "Мальорки" сделал 2 голевые передачи, а на 90-й минуте поставил точку в игре, забив четвертый гол. "Барселона" победила аутсайдера и укрепилась на первом месте в чемпионате Испании. У каталонцев 61 очко после 28 сыгранных матчей.

Видеообзор матча Мальорка - Барселона 0:4 13 июня 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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