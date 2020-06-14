2020-06-14T11:01:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 14 июня 2020: 8 835 человек заболели за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 14 июня 2020 года
Павел КЛОКОВ
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Оперштаб опубликовал новые данныеОперштаб опубликовал новые данныеФото: Иван МАКЕЕВ
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Количество инфицированных по всей стране стремительно снижается. И свидетельствуют это данные Оперативного штаба Москвы по ситуации с COVID-19. За последние сутки в России зафиксировали 8835 новых случая (на 129 больше, чем за предыдущие двадцать четыре часа).

- Коронавирус подтвердили в 84 регионах, - говорится в официальной сводке Оперштаба. - Из них 36,2% не имели клинических проявлений болезни. То есть заразились инфекцией безсимптомно. Летальных исходов 119. А количество выздоровевших - 5409.

По числу заболевших по-прежнему лидирует Москва (+1477), Подмосковье (+717) и Санкт-Петербург (+256).

Далее по списку идут - Свердловская область, Ханты-Мансийский АО, Воронежская область.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 528 964 случая коронавируса во всех 85 регионах. За весь период зафиксировано 6948 летальных исходов, а общее количество выздоровевших - 280 050 человек.

По всей стране местные региональные власти постепенно снимают карантинные ограничения. Скажем, цифровых пропусков уже нет нигде, непродовольственные магазины работают почти везде, как и парикмахерские, салоны красоты и так далее. Открывают сезон и российские пляжи. Правда, с целым перечнем условий по соблюдению санитарных норм и дистанции. С 1 июля отдохнуть у моря смогут все желающие (пока на пляжи пускают только местных жителей). Номера в отелях россияне бронируют уже сейчас.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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