2020-06-14T14:30:25+03:00
Общество

Погода в Москве 15 – 20 июня: Столицу ждет 30-градусная жара – и новые ливни

Так и хочется спросить: а мы точно не в тропиках? Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве 15 – 20 июня
Юлия СМИРНОВА
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Синоптики обещают +31 градус в течение четырех дней крядуСиноптики обещают +31 градус в течение четырех дней крядуФото: Алексей БУЛАТОВ
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После пары прохладных дней, которые пришлись на праздничные выходные, в Москву придет летняя жара. А дожди? Будут и они, как же без дождей!

Вот прогноз Гидрометцентра России о погоде в Москве 15 – 20 июня:

В понедельник, 15 июня, +24...+26 градусов, солнечно и сухо.

Во вторник, 16 июня, станет знойно, +28...+30 градусов. Переменная облачность, без осадков.

Со среды до субботы, 17 – 20 июня, пекло усилится до +31 градуса. При этом каждый день возможны короткие дожди, а в среду прогремят грозы.

- Солнечную сухую погоду в начале недели обеспечит антициклон. Затем подойдет очередной циклон с Атлантики. И принесет новые ливневые дожди, - объясняет Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро. - Ждать ли тропического потопа, какой мы уже пережили несколько раз этим летом? Я не думаю. Скорее, будут обычные летние дожди.

Впрочем, месячную норму по осадкам июнь-2020 уже выполнил и перевыполнил – с начала лета Москве досталось 86 м осадков, или 108% от нормы. А впереди еще две июньских недели!

Температурные рекорды на этой неделе очень даже вероятны, начиная со среды. Синоптики обещают +31 градус в течение четырех дней кряду. И это на грани суточных максимумов за все 140 лет, что в Москве ведутся наблюдения на погодой. А рекорды, кстати, держатся аж с позапрошлого века:

17 июня +30,8 (1892 год)

18 июня +31,3 (1895 год)

19 июня +31,8 (1897 год)

20 июня +31,1 (1956 год)

ИСТОЧНИК KP.RU

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