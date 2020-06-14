От Шнура — в челюсть, от Фейса — микрофоном: Как бьют своих фанатов российские звезды

Кумиры миллионов — такие же люди, как и мы. Пьют, курят, дерутся. Иногда под горячую руку попадают случайные поклонники, не справившиеся с эмоциями на концерте, или даже байкеры на заправке.

Шнур

Сергей прямым ударом в скулу обрушил фаната на сцену

Это сейчас Сергей Шнуров, можно сказать, образцовый муж, стильный мужчина и солидный политик, иногда заседающий в шоу «Голос» на Первом канале. Каких-то 13 лет назад на концерте группировки «Ленинград» солист мог запросто уронить пьяненького фаната на пол ударом в челюсть. Так случилось во время концерта в Arena Wien в Вене, где перебравший алкоголя мужчина в очках, пошатываясь в партере то ли кричал, то ли показывал неприличные жесты музыкантам. «Тебе че, очки разбить?», - предупредил Шнуров поклонника. А потом пригласил его на сцену. И когда счастливый и рыхлый незнакомец добрался до микрофона, думая, что артист пустил его спеть, Сергей прямым ударом в скулу обрушил фаната на сцену. Фрик Стас Барецкий, присутствовавший там же, пожал солисту руку, после чего Шнуров продолжил петь.

Face

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784855" frameborder="0"></iframe> Драка Face на концерте в Костроме.

Популярный у молодежи башкирский рэпер Face (Иван Дремин) прославился дерзкими композициями и высокомерным отношением к окружающей действительности. Однако ничего человеческое Ивану не чуждо. И в 2017 году во время гастрольного тура по России рэпер оказался в Костроме, где один из фанатов в первых рядах партера начал поднимать средний палец во время выступления. «Ты кому показываешь? На *** (фига)? - наклонился к поклоннику музыкант. - Чего хочешь?». После чего Иван резко обрушил на голову обидчика несколько ударов обратной частью микрофона и спрыгнул со сцены. В дело вмешалась охрана и драчунов разняли. «В некоторых ситуациях у меня просто не выдерживают нервы», - объяснил потом инцидент Дремин.

Юрий Антонов

На концерты исполнителя «Золотой лестницы» ходят в основном возрастные барышни, бить из музыкант не решается. Зато разобраться с байкером на автозаправке — не прочь. В 2011 году Юрий Антонов не поделил место возле шланга с бензином и нарвался на удары по голове. Ситуация анекдотическая: Антонов не собирался ждать, пока байкер Александр Ишутин расплачивался за бензин, и попросил его девушку откатить мотоцикл в сторону, чтобы заправить свой внедорожник. Та отказалась. Антонов вышел из машины с травматическим пистолетом в руках — и завязалась драка, как раз с вернувшимся парнем. Потом был суд, взаимные обвинения и штраф 30 тысяч рублей для того, кто посмел не уважить самого Юрия Антонова.

Noize MC

Некий фанат постоянно матерился и выкидывал вверх средний палец

Еще один рэп-музыкант Noize MC (Иван Алексеев) столкнулся с невежеством в Нижнем Новгороде. Концерт проходил в 2010 году, и, как уверяет артист, некий фанат постоянно матерился и выкидывал вверх средний палец. Поначалу Noize MC не обращал внимания, но затем начал фристайлить (читать рэп в режиме импровизации), объясняя поклоннику, что надо «валить, пока не накостыляли». Но уберечь нарушителя гармонии не смог. Клавишник коллектива Максим Крамар бросился со сцены в зрительский зал, чтобы утихомирить обидчика, за ним последовал и сам Иван. «На открытых фестивалях такие случаи не так локализованы, как на обычных концертах, но скоро все это закончится, поверьте мне, и я лично приложу к этому руку», - пообещал потом Noize MC.

Богдан Титомир

Стас Барецкий против Титомира .

В 2011 году в эфире программы НТВ «Последнее слово» произошла эпичная драка между хип-хоп звездой 90-х Богданом Титомиром и фрик-артистом в малиновом пиджаке Стасом Барецким. Обсуждали музыкальные предпочтения молодежи. И Стас по привычке решил эпатировать публику, перейдя на личности и оскорбления. Он безапеляционно назвал «говном» все, что говорили до него. На что Титомир отреагировал моментально, попросив «фильтровать базар» — ведь он тоже выступал. Это только раззадорило Барецкого: он назвал всех, кто находится в студии, «ни о чем», а потом пошел в атаку... на тогда еще префекта САО Москвы Олега Митволя, сидевшего на одном диване с Богданом Титомиром. Рэпер вытолкнул грузного фрика в сторону ведущего, но тот не успокаивался. Обмен запиканными репликами сопровождался вялыми и неакцентированными тычками ног и рук в сторону друг друга. «Ответишь, с*ка!». «Да иди на!». На том и разошлись.