«Я не прошу прощения для своего отца»: Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария обратилась с открытым письмом к родным водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП 8 июня. Девушка рассказала, что несколько раз безуспешно пыталась связаться с семьей жертвы аварии, устроенной ее отцом. Отчаявшись поговорить с родственниками Захарова, 20-летняя Анна Мария решила написать публичное обращение в надежде, что они прочтут ее слова. В письме дочь Ефремова подчеркивает: она не просит прощения для своего отца. Анна Мария выразила свои соболезнования и сказала, что вместе с родными Сергея сегодня скорбят многие россияне.

- Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело подобрать корректные слова, потому что нет таких фраз, которые помогли бы вам вернуть близкого человека. Я надеюсь, что время поможет вам пережить потерю. Я надеюсь, что вы сохраните добрую память о Сергее. Пусть вас хоть немного утешит, что сегодня с вами скорбят очень многие, - написала Анна Мария.

Девушка рассказала, что не считает себя религиозным человеком, но она сходила в храм и поставила свечку за упокой души Сергея.

- Я не прошу прощения для своего отца. Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни, - написала Ефремова.

Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова. Фото: соцсети.

Анна Мария – дочь Михаила Ефремова и четвертой жены артиста Ксении Качалиной. С матерью девушка не общается с детства: после развода бывшая актриса спивается и ведет асоциальный образ жизни. Пьянство отца Анна Мария тоже не одобряет, о чем она часто говорила. Ранее Анна Мария сообщила в соцсетях: если ее отца посадят за ДТП, она будет носить ему передачи и постарается помогать своим братьям и сестрам.

Детство дочери знаменитого артиста счастливым не назовешь: отец бросил ее мать вскоре после рождения Анны Марии. Ксения не заботилась о девочке, полностью предавшись своей пагубной тяге к спиртному. Сегодня девушка открыто называет свою мать алкоголичкой и психически ненормальной и говорит, что давно прервала с ней всяческое общение. А вот с отцом Анна Мария постоянно поддерживала контакт. Несколько раз она сопровождала отца на красных дорожках «Кинотавра» и Московского кинофестиваля. К слову, крестной матерью девушки является актриса Рената Литвинова. Рената, близкая подруга Михаила Ефремова, поддерживает свою крестницу в этой непростой ситцации.

Не так давно Анна-Мария призналась, что иногда называет себя в мужском роде и собирается жениться на своей возлюбленной. Об этом дочь Михаила Ефремова заявила в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».