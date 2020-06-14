Армен Джигарханян выписался из больницы

Армена Джигарханяна выписали из больницы, куда он попал после того, как почувствовал слабость. Об этом "КП" сообщил друг артиста Артур Согомонян.

- Армена Борисовича выписали еще в четверг. Он прошел все процедуры, ему прокапали капельницы и отпустили домой, - сообщил Артур Согомонян. - У него была слабость, поэтому решили не рисковать и направили его в хорошую клинику, где ему провели восстановительные процедуры. - Сейчас он дома вместе с сиделкой и Татьяной Сергеевной Власовой (второй женой Джигарханяна - Ред.). Она вернулась из Америки. Как себя чувствует Армен Борисович? Он мечтает выехать на свежий воздух. Наверное, теперь сможем совершать с ним на прогулки. Ведь пропуска убрали. Находиться на улице стало менее опасно.

Напомним, неделю назад Армена Джигарханяна госпитализировали в одну из московских больниц.

Тогда многие сетевые СМИ сообщили, что он попал в реанимацию с инсультом. К счастью, никакого инсульта не было. Просто его близкие регулярно проводят ему поддерживающую терапию, проверяют сердце, легкие. Все у него в порядке. Весь период самоизоляции он пробыл дома в своей квартире на Арбате. Строго соблюдал карантин.

Теперь друзья всерьез задумались о его переезде в Подмосковье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783847" frameborder="0"></iframe> Нашла силы простить.Рядом с больным Арменом Джигарханяном находится бывшая жена, с которой он прожил почти 50 лет и которую он бросил ради молоденькой Виталины Цимбалюк - Романовской

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