2020-06-14T20:27:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 15 июня 2020 составило 528 964 человек

Оперштаб сообщает число заболевших коронавирусом в России на 15 июня 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Оперштаб сообщает число заболевших коронавирусом в России на 15 июня 2020 годаОперштаб сообщает число заболевших коронавирусом в России на 15 июня 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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8 835 человек пополнили списки зараженных коронавирусом в России за последние сутки. Больных обнаружили в 84 регионах. Больше всего в Москве (+1477), Подмосковье (+717) и Санкт-Петербурге (+256).

- За весь период зафиксировано 6948 летальных исходов, а общее количество выздоровевших - 280 050 человек. Из них 36,2% не имели клинических проявлений болезни, - сообщили в Оперштабе.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала как излечить озноб и другие проявления коронавируса. С ее слов, стандартных клинических рекомендаций тут нет, но может помочь чай и ягоды.

- Чтобы согреться без вреда для здоровья, можно пить теплый чай, а еще лучше — теплую воду с сезонными ягодами, например, черной смородиной, малиной. Малина, кстати, известна именно своим сосудорасширяющим действием. Можно пить травяные чаи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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