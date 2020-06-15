Коронавирус в России, последние новости на 15 июня 2020: победить озноб поможет малина

В России к настоящему моменту провели почти 15 миллионов тестов на коронавирус. Врачи с начала пандемии выявили 528 964 заболевших. Больше половины из них уже прошли лечение и выписаны из больниц, завершили самоизоляцию. Умерло 6948 человек.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, автора инстаграм DoctorPavlova Зухра Павлова рассказала о лечении наиболее частых симптомов коронавируса - лихорадки, озноба, температуры.

- С физиологической точки зрения люди чувствуют озноб, когда происходит спазм кровеносных сосудов и частично нарушается кровообращение. Соответственно, чтобы согреться без вреда для здоровья, можно пить теплый чай, а еще лучше — теплую воду с сезонными ягодами, например, черной смородиной, малиной, - посоветовала врач.

Главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе поделился, как членам одной семьи уживаться друг с другом под одной крышей. С его слов, "главное условие - выработать удобный распорядок дня для каждого, включая детей". Подробности тут.

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