2020-06-15T01:22:28+03:00
Общество

Вопрос дня: Надо ли кормить детей всю жизнь?

Исследование показало, что россияне сидят на шее у родителей до 26 лет
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Вопрос дня: Надо ли кормить детей всю жизнь?Вопрос дня: Надо ли кормить детей всю жизнь?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Детям надо помогать всю жизнь. Если дети трудолюбивы, у них все нормально сложится. Они не растранжирят эти деньги. Не станут вести аморальный образ жизни. А если дети рано становятся состоятельными, они должны помогать родителям. Ну вот исполнилось сыну 25 лет - и что, ему родители не должны помогать? Нужны доверительные отношения - у меня такие и с сыном, и с внучками, да я и брату с тетей оказываю помощь...

Элина ЖГУТОВА, Общественный центр по защите семейных ценностей «Иван Чай»:

- Когда человек получает высшее образование, выходит на работу и обретает независимость, ему помощь не нужна. Независимость связана с тем, что он образует свою семью. А родители должны помогать в какой-то мере - в крупных покупках. Но не содержать детей. Если человек выходит работать, на этом связь заканчивается.

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущий:

- Когда дети попадают в сложную ситуацию, им надо подставлять плечо. Иногда хочется что-то такое сделать для детей, но думаешь: «А не обидит ли тебя, если я что-то куплю не то?» Мой сын стал зарабатывать на втором курсе. Хотел выйти на независимый статус. А дочь два курса училась на платном, но последние два года училась на бесплатном и захотела иметь свои заработки. Сейчас мои дети мне помогают.

Вадим ДРОБИЗ, Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Где-то дети не выходят замуж и не женятся до 40 лет. Ну и что, им не помогать? Молодой семье при наличии детей помогать надо. Как правило, к 26 годам молодые люди не зарабатывают достаточно, для того чтобы содержать семью и своих детей. Если ты в 22 года окончил институт и куда-то пришел работать, в регионах ты в лучшем случае сядешь на зарплату в 50 тысяч рублей. И как ты сможешь содержать семью? Я хочу продолжаться в своих потомках и поэтому детям помогаю.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, Межрегиональный союз отцов:

- Нет, не нужно. Моему старшему сыну 31 год, он содержит себя сам. А младший в школу ходит. Человек сам себе хозяин, когда начинает на себя зарабатывать. Если после 18 тебя считают гражданином, призывают в армию, ты можешь жениться и голосовать, значит, ты самостоятелен.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, слушатель Радио «КП» (97,2 FM):

- На учебу деньги давать надо детям точно. На остальное, только обсудив, на что они их собираются потратить. Но после вуза - вперед, на заработки. Сами, сами, сами. Чтобы не возникло привычки: мол, у папы и мамы всегда есть тумбочка, набитая деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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