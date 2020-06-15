2020-06-14T21:33:07+03:00
История современности

Быть подземке!

15 июня 1931 года ЦК ВКП(б) принял постановление о строительстве московского метро. И покатилось…
Леонид РЕПИН
Поделиться:
15 июня 1931 года ЦК ВКП(б) принял постановление о строительстве московского метро. И покатилось…15 июня 1931 года ЦК ВКП(б) принял постановление о строительстве московского метро. И покатилось…Фото: ТАСС
Изменить размер текста:

Замышлялось метро давно, да все не решались подступиться к проекту. В других европейских столицах подземка жила даже как бы собственной жизнью - сумели построить, не разрушая облика старых городов, а у нас затылки в раздумье почесывали. Еще в 1902 году инженер и предприниматель

П. И. Балинский со товарищи предложил проект - и продумал, кажется, все, но Московская Дума восстала: «Господину Балинскому в его домогательствах отказать!»

Большевики смотрели глубже. И заглубиться в московские недра не испугались. Пленум Центрального комитета партии принял-таки постановление. И сразу лозунги по всей Москве: «Даешь метро!» Над рабочим проектом трудились наши лучшие инженеры, а также их коллеги из Англии, Франции и Германии.

И началось! На штурм московских глубин кинулись более 75 тысяч человек - первым делом москвичи, потом прибыли воодушевленные небывалым строительством шахтеры Донбасса, бетонщики, поднаторевшие на Днепрострое, - молодежь в основном.

Сразу же на пятистах заводах принялись делать то, чего никогда раньше не делали: эскалаторы, насосы, вентиляторы и прочее, что в строительстве метро необходимо. И свершилось, казалось, невозможное в такой короткий срок: 15 мая 1935 года первый пробный поезд московской подземки под гром оркестров прошел от станции «Комсомольская» через «Красносельскую» в «Сокольники»! А регулярное движение открылось по полной трассе, как в песне спели: «От «Сокольников» до «Парка» - на метро!»

Грянула Великая Отечественная - и метро стало как бы вторым городом. В подземном вестибюле станции «Кировская» размещался Государственный комитет обороны, Ставка Верховного главного командования, где сразу после эскалаторов, внизу, установили стену для отражения ударной волны, если на поверхности неподалеку взорвется фугас. Здесь же находился командный пункт ПВО. И две комнаты в центре подземного зала: одна - для Сталина, другая - для начальника Генерального штаба. В конце платформы, с левой ее стороны, оборудовали комнату отдыха членов Политбюро и их семей. Сюда спускались во время вражеских налетов из главного объекта Государственного комитета обороны, размещавшегося в двух шагах - в особняке на ул. Кирова (ныне Мясницкая), 37.

Станции метро всю войну служили убежищем для москвичей и так же быстро возвращались к своей обычной работе, когда налеты кончались. А самое удивительное, что метро в дни и годы войны продолжало расти! За военные годы проложили 14,8 км путей. И в одном только 1943 году открылись новые станции: «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Завод им. Сталина» (теперь «Автозаводская»). В следующем,

1944-м, - «Бауманская», «Электрозаводская», еще одна «Сталинская» (ныне «Семеновская»). И - «Измайловская».

Ну а после войны закрутилось еще пуще прежнего. Открылось первое кольцо со станциями, на которые нескончаемо водят иностранных туристов и теперь, потому что подобного по красоте метро те у себя дома не видели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Николай Долгушкин, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ: «Пионерия - это не просто детская игра. Мы готовили ребят к серьезной взрослой жизни»
Главный учёный секретарь Президиума Российской академии наук вспомнил свое пионерское детство и комсомольскую юность в компании с нашим обозревателем Александром Гамовым
Предательство генерала Андрея Власова: Почему любимец Сталина встал под знамена Гитлера
В майские дни 1945-го бойцы 1-го Украинского фронта на территории только что освобожденной Чехии блокировали машину самого разыскиваемого предателя Родины - генерала Андрея Власова. Зачем 75 лет спустя исторические мародеры пытаются его обелить?
«Насиловали, били розгами и выкачивали кровь из детей»: Узница финского концлагеря готова дать следствию показания о геноциде славян
СК РФ спустя 75 лет возбудил уголовное дело о гибели в карельских лагерях не менее восьми тысяч мирных граждан, в том числе более двух тысяч детей
Новости 24
Иностранцы смогут продлить сроки пребывания в России
Ученые построили «эволюционное древо» коронавируса в России
Ростуризм: У приехавших вместе людей при заселении в отель не будут требовать свидетельство о браке
В Москве «Скорая» насмерть сбила женщину
Число пострадавших из-за землетрясения в Турции возросло до 18, один человек погиб
БДТ представил первый в России Minecraft-спектакль
В Москве умерло еще 53 пациента с коронавирусом
«Не кризис, а руины после неоднократного атомного взрыва»: в РУСАДА оценили ситуацию в российской легкой атлетике
В Москве ежедневно штрафуют до 70 предприятий за несоблюдение правил по коронавирусу
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 7,8 млн
Эмманюэль Макрон объявил о «первой победе» над коронавирусом
Психиатр Минздрава рассказал, увеличилось ли число самоубийств во время пандемии
Владимир Путин написал статью о Второй Мировой войне
Ученые сообщили об угрозе развития опасной болезни из-за коронавируса
Стало известно, когда Египет откроет международное авиасообщение
Военные США пытались следить за погружением беспилотника «Витязь» в Марианскую впадину
Иммунолог оценил вероятность второй волны коронавируса
«Это чересчур»: русский голос Сквидварда прокомментировал «каминг-аут» Губки Боба
Места с высоким риском заражения коронавирусом назвали эксперты
США вернутся к нормальной жизни только через год, уверен инфекционист
Киев намерен использовать «наступательную дипломатию» для урегулирования в Донбассе
Отелям не рекомендуют заселять в номера не контактирующих друг с другом людей
На востоке Турции произошло землетрясение: пострадали три человека
Во время акции протеста в Атланте неизвестные застрелили двух человек
Стало известно, когда Испания откроет границы со странами Шенгена
Израиль приступил к «практическим шагам» по созданию поселения в честь Трампа на Голанах
Неожиданный каминг-аут: Губка Боб оказался геем