Как могучую Волгу спасают от обмеления

Мы запускаем новую рубрику, в которой постараемся максимально подробно рассказывать о водных проблемах разных регионов России.

Как в Крыму решают проблему дефицита воды? Не грозит ли полуострову засуха?

Второй год подряд мы наблюдаем в Крыму низкий приток воды. Практически для всего региона этот вопрос благодаря реализуемым мерам решен. Точка напряжения одна - Симферополь. В связи с малой водностью в городе аномально низкий приток к водохранилищам. И там до сих пор не решена задача рационального использования воды и снижения потерь в ЖКХ. Это недопустимо в таком вододефицитном регионе. Причем основная проблема не в поиске воды, потому как это природный фактор. А в ее рациональном использовании. Сейчас Крым реконструирует водопроводные сети, параллельно задействует дополнительные водозаборы в системе водоснабжения города. Планируется строительство Межгорного водохранилища, которое решит проблемы Симферополя и Севастополя в засушливые годы. При экономном и бережном подходе, несмотря на засушливый год, проблем с питьевым водоснабжением быть не должно.

Илья Разбаш.

Водопотери в цифрах

В России потери воды при транспортировке в сетях водоснабжения составляют в среднем 20 - 30%.

В Крыму - 50 - 70%.

Из 66 млн кубометров потребления воды в год города и Симферопольского района потери достигают 53%.

ВАЖНО

Для спасения Волги в нацпроекте «Экология» предусмотрены федеральные проекты «Оздоровление Волги» и мероприятия «Сохранение уникальных водных объектов».

Что уже сделано

30 км мелиоративных каналов и водных трактов водохозяйственного комплекса Нижней Волги расчищено.

8,1 тыс. га участков рек, озер, протоков восстановлено.

До конца 2020 года

40 км водных объектов и 300 га площадей будут очищены.

Что мы получим:

• прекращение холостых сбросов Волгоградского гидроузла,

• улучшение рыбохозяйственной обстановки,

• появление воды в колодцах,

• экологическую реабилитацию дельты Волги.

Что происходит с рекой? Возможно ли решить проблему с ее обмелением?

Обмеление водохранилища в Татарстане в прошлом году изрядно потревожило местных жителей. Лето было очень засушливым и принесло немало проблем. Примерно такой же прогноз был и на нынешний год, учитывая малоснежную зиму и сильную жару на юге России. Но Волжско-Камский каскад водохранилищ спасает близлежащие регионы от засухи. Сейчас Росводресурсы сделали все возможное, чтобы избежать повторения прошлогодней ситуации. На заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, которое в формате видеоконференции провело руководство Росводресурсов совместно с субъектами РФ, эта тема заняла отдельное место. В этом году удалось не только обеспечить всех питьевой водой, но и продлить в Волгоградской области сельскохозяйственную полку - режим, благоприятный для орошения земель. А в Астраханской области - рыбохозяйственную полку. Полка - это особый режим работы гидроузлов, который устанавливается, чтобы создать благоприятную водную обстановку для нереста. Рыба успеет отметать икру и спокойно выйти на большую воду вместе с вылупившимися мальками.

СПРАВКА «КП»

Волжско-Камский каскад - важнейший поставщик энергии для промышленности европейской части России и воды для питьевых нужд населения и сельского хозяйства. Он состоит из 12 гидроэлектростанций. Всего в городах и селах на берегах Волги и ее притоков живут около 60 млн человек.