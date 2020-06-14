Мадридский "Реал" вернулся с победой в сезон, выиграв 3:1 у "Эйбара"

В воскресенье, 14 июня, в чемпионате Испании свой первый поединок провел мадридский "Реал". "Королевский" клуб под началом Зинедина Зидана в пост-карантинную эпоху на лето переехал на свой тренировочный стадион имени Альфредо ди Стефано, оставив свой стотысячный "Сантьяго Бернабеу". Главная арена "Реала" будет модернизирована в ближайшее время, пока мадридцы будут доигрывать сезон чемпионата Испании на арене поменьше.

"Реал" в поединке против "Эйбара" открыл счет довольно быстро - уже на 4-й минуте отличился Тони Кроос. А после гола полузащитника сборной Германии ближе к концу первого тайма "Реал" дважды поразил ворота соперников. На 30-й минуте Серхио Рамос с передачи Эдена Азара удвоил преимущество хозяев. А спустя семь минут бразильский защитник "Реала" Марсело довел счет до разгромного.

При этом, бразилец, забив гол в ворота "Эйбара", отметился символическим жестом. Он выразил свою поддержку протестующим после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Марсело встал на колено и поднял вверх кулак - символичный жест, который используется во время протестов в США.

Ну а на 60-й минуте матча "Эйбар" смог ответить одним точным ударом - Бигас сократил разрыв в этом поединке, установив окончательный счет. "Реал" добился победы над скромным "Эйбаром" со счетом 3:1. И с 59 очками команда Зидана - вторая. На 2 балла больше у "Барселоны", которая стоит выше "Реала" в турнирной таблице Ла Лиги на данный момент.

Следующий матч у "Реала" - 18 июня против "Валенсии" на своем поле.