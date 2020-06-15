2020-06-15T01:20:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 15 июня 2020 года составило 280050 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 15 июня 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 8835 человекЧисло инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 8835 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 15 июня 2020 года составило 280050 человек. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 5409 пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 528964 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 8835 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 84 регионах.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (1477) и Подмосковье (717), Санкт-Петербург (256), Свердловская область (254), Ханты-Мансийский автономный округ (229), а также Воронежская (219), Нижегородская (215) и Иркутская (209) области, республики Тыва (190) и Коми (181), Ростовская область (167) и Красноярский край (166).

Меньше всего в Севастополе – четверо новых инфицированных, Еврейской автономной области – трое, и в Ненецком автономном округе, где за сутки выявлен один заразившийся.

Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

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ИСТОЧНИК KP.RU

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