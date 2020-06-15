2020-06-15T01:24:19+03:00
Экономика

На сельскую ипотеку под 3% годовых выделят еще два миллиарда рублей

Первый деньги желающие купить или построить дом в деревне уже расхватали
Елена ОДИНЦОВА
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На программу сельской ипотеки будет выделено еще 2 миллиарда рублей — дополнительно к тому миллиарду, который изначально был запланирован на субсидирование ставок по этой льготной программе.На программу сельской ипотеки будет выделено еще 2 миллиарда рублей — дополнительно к тому миллиарду, который изначально был запланирован на субсидирование ставок по этой льготной программе.Фото: ТАСС
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На программу сельской ипотеки будет выделено еще 2 миллиарда рублей — дополнительно к тому миллиарду, который изначально был запланирован на субсидирование ставок по этой льготной программе. Об этом журналистам заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Сельская ипотека позволяет купить или построить благоустроенный (это одно из условий программы) дом в деревне, взяв на это дело ссуду всего под 3% годовых. Также можно закончить уже начатое строительство дома. Воспользоваться программой может и горожанин — главное, чтобы на эти деньги он предполагал обеспечить себя жильем именно на селе.

С марта сельскую ипотеку выдает Россельхозбанк, а с середины мая к программе подключился Сбербанк. Оба банка столкнулись с настоящим ажиотажем. Сбербанк в первый же день получил заявок аж сразу на весь годовой лимит средств, выделенный ему на программу.

Поэтому и решено объем финансирования увеличить втрое. По словам Виктории Абрамченко, если поначалу предполагалось, что за счет сельской ипотеки улучшат жилищные условия более 10 тысяч семей, то теперь речь идет уже о 45 тысячах семей.

- Реализация такой «живой» меры поддержки граждан особенно важна в условиях пандемии. Помимо этого, программу следует рассматривать и как эффективную меру поддержки развития жилищного строительства, за которым ожидаемо может последовать оживление экономической активности на селе, - считает Виктория Абрамченко.

Напомним, программа сельской ипотеки действует во всех регионах, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Покупать или строить дом не обязательно в какой-то совсем убитой деревне. Это может быть и поселок — рамки «сельской местности» установлены довольно широкие. Перечень конкретных населенных пунктов, на которые распространяется программа, утверждается региональными властями.

Для Дальнего Востока и Ленинградской области максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, для остальных регионов — 3 млн рублей.

Подробнее о плюсах и минусах программы читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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