Конец игры Ефремова, месть Обамы Трампу и опасные для детей маски

1. Самыми популярными на этой неделе предсказуемо оказались подкасты про смертельную аварию с Михаилом Ефремовым. А из них больше всего прослушиваний набрал подкаст с заголовком «Тутта Ларсен: Муж моей подруги чуть не оказался в этом замесе с Ефремовым». В подкасте «Взрослые люди» ведущая Радио «Комсомольская правда» обсуждала с коллегами ДТП, которое устроил знаменитый актер [слушать]

2. «Серебро» на этой неделе досталось нашему спецпроекту «Конец игры Ефремова: полная хронология трагедии». Иван Панкин восстановил, как происходили события [слушать]

3. Авария с Ефремовым никого не оставила равнодушным, высказаться хотели все. В эфире Радио «Комсомольская правда» лидер ЛДПР предложил, что нужно сделать с пьяным артистом. Владимир Жириновский: Если Ефремов не будет наказан, это вызовет взрыв возмущения. Машину конфисковать и выселить за 100 километров из Москвы! [слушать]

4. После того, как первый шок от смертельной аварии с Ефремовым прошел, мы попытались осмыслить произошедшее. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, как ужесточать наказание за вождение в пьяном виде и нужно ли лишать Ефремова звания заслуженного артиста. Звездность, как отягчающее обстоятельство. Что надо менять в системе, чтобы трагедий как с Ефремовым больше не повторялось [слушать]

5. Многие эксперты высказывали свои оценки, как будут дальше развиваться события с Ефремовым. Например, политолог Георгий Бовт дал такой прогноз: Ефремову дадут реальный срок. Иное общество не примет. Посадят лет на 7 из возможных 12 [слушать]

6. По-прежнему остается в топе по прослушиваниям последний эфир нашей коллеги, ведущей Радио «Комсомольская правда» Юлии Норкиной. Последний эфир Юлии Норкиной был посвящен врачам-героям… [слушать]

7. Уход Юлии Норкиной тяжело восприняли коллеги. Они поделились своими воспоминаниями о ней в эфире памяти. «Юльчонка больше нет...» Не стало известной теле- и радиоведущей Юлии Норкиной [слушать]

8. Неожиданные новости от ученых из США и Японии. Детям до 2-х лет опасно носить медицинские маски. Рассказываем, как же защитить органы дыхания ребенка, если такая необходимость всё же возникает [слушать]

9. Протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда только на первый взгляд выглядят, как стихийный бунт афроамериканцев против произвола полицейских. Эксперты-американисты по-полочкам разложили, как, кем и зачем это было сделано. Месть Обамы. Пытаясь скинуть Трампа, демократы разожгли расовую войну [слушать]

10. Еще одна популярная теория заговора — что пандемия коронавируса возникла отнюдь не стихийно. Она унесла не только человеческие жизни, но и сильно ударила по мировой экономике. И люди, занимающиеся бизнесом, в это верят. Миллиардер Игорь Рыбаков: Кто-то воспользовался распространением коронавируса, чтобы обрушить экономики стран. И это было гениально [слушать]

11. В воскресенье Дональд Трамп отмечал день рождения. Ему исполнилось 74 года. Специально к это дате мы (испекли каравай — зачеркнуто) сделали спецпроект, в котором американские журналисты объясняют, что сейчас происходит в Америке и каковы шансы Дональда на второй срок. Как Трамп расколол Америку. Итоги президентства [слушать]

12. Лето подкралось незаметно, пока мы все сидели на самоизоляции. Но если мы теплу очень рады, то наши машины — не очень. Поэтому мы попросили рассказать экспертов, как защитить двигатель от перегрева, а ваш кошелек — от ненужных трат. Тепловой удар: что делать, чтобы машина не вскипела [слушать]

13. От жары плохо не только людям и машинам, но и братьям нашим меньшим. Наш постоянный эксперт, ветеринар Илья Середа дал советы, как не допускать перегрева питомцев. Пес, кот и лето. О чем нельзя забывать владельцам животных, когда на улице +30 [слушать]

14. Пока все боятся, что их чипирует своей вакциной Билл Гейтс, в России уже более 200 человек сделали это добровольно! Мы попытались разобраться, что это за тренд. Новая реальность: зачем россияне добровольно вживляют себе чипы [слушать]

15. На сладкое подкаст, который просто взрывает мозг любителям науки и живой природы. Палеонтолог Ярослав Попов рассказал нам, умнее ли эти животные человека, можно ли понять их язык и почему им так плохо в океанариумах. Но самое главное не это. Оказывается, дельфины раньше жили на суше, были покрыты шерстью и походили на лисенка с копытцами! Но потом им всё это надоело, они плюнули на сухопутную жизнь и ушли жить обратно в море! Вот и живите теперь с этим [слушать]