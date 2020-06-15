«Влюбился в Юлю, когда ему было всего 17 лет»: Как живет Андрей Норкин после смерти жены

Ведущей радио «Комсомольская правда» Юлии Норкиной не стало 5 июня. После ее трагического ухода телеведущий Андрей Норкин остался один с двумя детьми – супруги воспитывали взятых из детдома мальчиков. Старшая дочь пары Александра живет отдельно, в прошлом году она подарила родителям внука. О том, как семья Норкиных справляется с горем, рассказал их близкий друг Евгений Спицын. По его словам, родные Юлии очень переживают.

- Все сказки касательно смерти Юлии, которые распространяются в прессе — это сказки и не более того. Человек умер от инфаркта. Вся эта вакханалия вокруг смерти молодой женщины в полном расцвете сил — это все омерзительно! А уж про измены Андрея — полнейший бред!, - рассказал Спицын mk.ru. - Сегодня все в семье Норкиных переживают: муж потерял жену, дети потеряли маму.

Считается, что Андрей и Юля сошлись на работе – у них начался служебный роман в 1992 году. Но, по словам Евгения, Норкин влюбился в будущую жену гораздо раньше.

- Я знал Норкина много лет, мы учились в одной школе, я общался с его мамой, а он с моей, мы дружили семьями. Андрей влюбился в Юлю, когда ему было всего 17 лет! И всю жизнь он любил только её, душа в душу жили. Я снимался неоднократно у него на программах, я видел, как после съёмок он как вымоченная мочалка, какие там романы на работе?! Тем более до недавнего времени в команде программы, которую ведёт Андрей, работала редактором его дочь Саша.

Юлия Норкина была ведущей радио «Комсомольская правда».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Особенно тяжело сейчас приходится сыновьям Юли и Андрея – Артему и Алексею. Мальчики заканчивали учебу, когда их мамы не стало.

- Аттестат получат скоро и в следующий класс пойдут. Им сейчас также тяжело. Ведь Юлия и Андрей брали детей не из детского дома, а из роддома, совсем малышами, - говорит друг семьи.

По его словам, летом Андрей Норкин собирается отвезти сыновей в Крым. Это место очень любила Юлия, там семья Норкиных проводила каждое лето.

- Вероятно, когда начнутся каникулы, он с родными уедет в Крым, в Коктебель. Там они всегда отдыхали вместе с Юлей... Это был их традиционный отдых, за границу они не ездили. В Крыму они всегда два месяца отдыхали, купались, загорали, наслаждались жизнью.

Евгений Спицын уверен, что Юлия была любовью всей жизни Андрея Норкина – он всегда старался радовать ее и заботился о ее счастье.

- Я был на юбилее Юлии, 50 лет исполнялось. О, это был шикарный праздник, с огромным количеством гостей, не тривиальный, на подъёме, никто не хотел расходиться! А у Андрея всегда был поскромнее день рождения. Я думаю, потому что он настолько сильно любил жену и все старался делать только для нее, лишь бы Юля была счастлива, - рассказал Евгений.

Напомним, 52-летнюю Юлию Норкину похоронили 6 июня в Подмосковье,она упокоилась рядом со своим отцом Геннадием Рыбаковым.

- Проводили девочку мою... Спасибо всем, кто пришел. А их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка", - сообщил 51-летний Андрей Норкин после похорон в Инстаграме.