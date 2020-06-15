«Это же самая красивая женщина на планете!»: 53-летняя Сальма Хайек потрясла инстаграм селфи без макияжа

Мексиканская актриса Сальма Хайек несколько лет назад разменяла шестой десяток, но выглядит не хуже, чем в 35. В доказательство она публикует в своем инстаграме большое количество фотографий: то в бикини на пляже (оказалось, что фигура у нее роскошная), то селфи без мейк-апа.

Надо сказать, что в последнее время это популярно у звезд в возрасте 50+. Как напоминает сайт Yahoo! Entertainment, недавно подобное селфи опубликовала супермодель Полина Поризкова, со словами «Думаю, я не так уж плохо выгляжу для своих 55». Но Поризкова выглядела именно что на 55, а Сальма - куда моложе.

paulinaporizkov For all of you lovely complimentary peeps, this is what I actually look like. I think not bad for 55 and no interventions

В комментарии посыпались комплименты: «Всегда сияющая!», «Вы реально, на самом деле, самая красивая женщина, жившая на планете!», «Вам и не нужны фильтры, потому что вы наполнены естественной красотой, снаружи и изнутри!»

salmahayek Yes, tomorrow I m 53. So!? Si, ma ana cumplo 53. Y!?

Хайек известна по фильмам «Десперадо», «От заката до рассвета», «Фрида» (за роль художницы Фрид Кало она получила пока единственную номинацию на «Оскар»), «Страшные сказки», «Телохранитель киллера». В следующем году выйдет фильм «Вечные» из «вселенной Marvel», где она играет одну из главных ролей. С 2009 года она состоит в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.