2020-06-15T10:29:17+03:00
Звезды

«Это же самая красивая женщина на планете!»: 53-летняя Сальма Хайек потрясла инстаграм селфи без макияжа

Актриса решила отказаться от косметики и фильтров
Николай ГЕРАСИМОВ
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Комментарии: comments1
Сальма Хайек несколько лет назад разменяла шестой десятокСальма Хайек несколько лет назад разменяла шестой десятокФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Мексиканская актриса Сальма Хайек несколько лет назад разменяла шестой десяток, но выглядит не хуже, чем в 35. В доказательство она публикует в своем инстаграме большое количество фотографий: то в бикини на пляже (оказалось, что фигура у нее роскошная), то селфи без мейк-апа.

Надо сказать, что в последнее время это популярно у звезд в возрасте 50+. Как напоминает сайт Yahoo! Entertainment, недавно подобное селфи опубликовала супермодель Полина Поризкова, со словами «Думаю, я не так уж плохо выгляжу для своих 55». Но Поризкова выглядела именно что на 55, а Сальма - куда моложе.

paulinaporizkovpaulinaporizkov
For all of you lovely complimentary peeps, this is what I actually look like. I think not bad for 55 and no interventions
29592 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В комментарии посыпались комплименты: «Всегда сияющая!», «Вы реально, на самом деле, самая красивая женщина, жившая на планете!», «Вам и не нужны фильтры, потому что вы наполнены естественной красотой, снаружи и изнутри!»

salmahayeksalmahayek
Yes, tomorrow I m 53. So!? Si, ma ana cumplo 53. Y!?
1973623 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Хайек известна по фильмам «Десперадо», «От заката до рассвета», «Фрида» (за роль художницы Фрид Кало она получила пока единственную номинацию на «Оскар»), «Страшные сказки», «Телохранитель киллера». В следующем году выйдет фильм «Вечные» из «вселенной Marvel», где она играет одну из главных ролей. С 2009 года она состоит в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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