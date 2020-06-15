Почти весь проверенный алкоголь оказался нелегальным: эксперт объяснил, почему

Росстат опубликовал данные о проверках алкоголя, которые в 1 квартале 2020 года провело Росалкогольрегулирование. Результаты впечатляют. Почти все проверенное - 93,8% этилового спирта и 87,6% алкогольной продукции - производилось и продавалось незаконно. В основном нарушения связаны с нарушением правил торговли алкоголем и его учета, отсутствием лицензий и т. п. (см. «Кстати»). Попутно контролеры прикрыли 30 подпольных цехов и выявили 7 организованных групп.

Столь плодотворная работа Росалкогольрегулирования, безусловно, радует. Но одновременно и напрягает. Это что ж, у нас почти весь алкоголь в той или иной мере левый? И мы это пьем?

-Не пугайтесь, все проверки, о которых речь, проводились в нелегальной рознице. Это не официальные магазины, которые имеют законное право торговать алкоголем. Поэтому и такой оглушительный результат, - пояснил «КП» руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - У нас все возможные административные меры, которые можно было принять по легализации рынка алкоголя, уже приняты. В легальном секторе действует система ЕГАИС, через которую отслеживается все производство и оборот алкоголя. Но остались нелегальные точки, у которых нет лицензий, - туда и ушла вся торговля левым алкоголем. Это и магазины, и киоски, и заправочные — «из-под полы» торгует кто угодно. И с рук алкоголь продают в том числе. Сейчас треть всей алкогольной продукции — в России нелегальная и продается именно таким, нелегальным, образом. В любой стране мира такая продукция есть. Но в цивилизованных странах это 12-15%. У нас же снизить долю нелегального алкоголя до цивилизованного уровня уже можно только экономическими мерами. Будет минимальная зарплата не меньше 25 тысяч рублей чистыми — перестанут покупать в таких объемах нелегальную водку, спиртосодержащие жидкости и самогон с рук.

КСТАТИ

За что поймали больше всего нарушителей

(1 квартал 2020 года)

Нарушение правил торговли алкоголем 14157

Отсутствие лицензий 2760

Нарушение порядка учета алкоголя 1057

(По данным Росстата)