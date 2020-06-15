ФСБ задержала 15-летнего школьника в Волгограде

Сотрудники ФСБ России задержали 15-летнего жителя города Волгограда, который планировал нападение на школу.

- У задержанного изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие, а также средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения, - сообщили в ведомстве.

На кадрах видео юноша дает признательные показания. Он рассказывает, как еще 2018 году начал испытывать различные взрывчатые вещества.

- Тут машинное масло, бензин, - рассказывал он состав одной из своих самодельных бомб.

Весь свой арсенал школьник хранил в своей комнате. Некоторые взрывчатые вещества были обмотаны изолентой с шурупами для усиления поражающего эффекта.

Среди школьных тетрадок оперативники нашли детальный прорисованный план нападения на школу.

- По результатам исследования предметов и документов в отношении задержанного Следственным управлением СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье "незаконное изготовление взрывчатых веществ", возможно к ней добавиться вторая статья - "подготовка к убийству двух и более лиц", - заявили в ФСБ России.

По данным следствия жертвой задержанного подростка должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица.

- Допрошенные по делу свидетели преступной деятельности подростка указали следователям участки местности, где задержанный испытывал свои изобретения. В ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств. Органы следствия не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники. Эта версия сейчас проверяется, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784938" frameborder="0"></iframe> В Волгограде несовершеннолетний школьник задержан за изготовление взрывных устройств.

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