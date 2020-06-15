2020-06-15T12:15:34+03:00
Происшествия

В Балашихе 12-летняя девочка три месяца молчала о групповом изнасиловании

Мужчина похитил школьницу и изнасиловал ее вместе с приятелем
Иван РУНЕВ
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В настоящее время оба насильника установлены и задержаныВ настоящее время оба насильника установлены и задержаныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Все случилось в подмосковной Балашихе еще весной, однако известно об этом стало только сейчас. 33-летний Сергей П.* похитил 12-летнюю школьницу Марину С.* Мужчина привез девочку в лес рядом с улицей Лесопарковая, где угрожая ребенку расправой, изнасиловал ее. После этого мужчина решил навестить друга в городе Электросталь, куда и повез свою заложницу. На месте их встретил 35-летний Анатолий К.* Сергей рассказал Толе, что произошло и предложил приятелю присоединиться.

«В Электростали 12-летнюю школьницу изнасиловали снова - ее похититель и его друг. Школьнице угрожали расправой, ей пришлось подчиниться мучителям и делать все, что они требуют. 12-летнюю Марину сильно запугали - после случившегося она долго боялась рассказать родителям о том, что с ней сделали двое насильников», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время оба насильника установлены и задержаны. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления жители Подмосковья. Сейчас следователи работают с пострадавшей школьницей и ее похитителями. Полиции предстоит выяснить мог ли кто-то еще пострадать от действий насильников.

*имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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