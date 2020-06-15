Чулпан Хаматова назвала «антигуманной и фашистской» систему психоневрологических интернатов

После акции #помогиврачам, в которую включились актеры питерского БДТ, московского театра им.Маяковского, появились и другие гуманитарные инициативы.

Чулпан Хаматова, Паулина Андреева и актеры Российского молодежного театра поддержали проект "Эвакуация". Они задались целью собрать 12 миллионов рублей на покупку “Дома” для 7 человек с тяжелой инвалидностью. Эту акцию инициировала петербургская благотворительная организация "Перспектива", чтобы людям с тяжелой инвалидностью дать шанс на нормальную жизнь, насколько это возможно в их состоянии, поселив их в "Доме навсегда".

Денис Шведов (вступительное слово - Паулина Андреева).

Дело в том, что на время карантина сотрудники "Перспективы" смогли перевезти 22 жителя петербургских ПНИ (психоневрологических интернатов) и детских домов в специально снятые "дома на воле" - квартиры и реабилитационные центры. В домашней обстановке, под присмотром волонтеров люди с ментальными и физическими нарушениями, возможно, впервые в жизни почувствовали домашний уют и совершенно новую для себя атмосферу.

Дарья Семенова (вступительное слово - Василий Вакуленко /Баста/) .

Но рано или поздно им придется вернуться назад в интернаты. И в этом - огромная несправедливость. Когда все будут радоваться свободе передвижения и общения, обитатели ПНИ вынуждены будут возвратиться за высокий забор интернатов, в вечную изоляцию.

Максим Керин, вступ.слово - Ингеборга Дапкунайте.

- После снятия карантина я сразу пойду репетировать, выпускать новый спектакль, - обратилась к сочувствующим актриса Чулпан Хаматова. - А ребята из ПНИ вернутся обратно в гетто. В свою тюрьму, в свой концлагерь. Это ПНИ слышится как пни, где все пинают твое достоинство. Я очень не хочу, чтобы они туда возвращались. Я очень хочу, чтобы эта нечеловеческая система, антигуманная и фашистская разрушилась и больше не существовала в принципе.

Ирина Низина (вступ.слово - Людмила Улицкая).

Монолог исполнительного директора благотворительной организации "Перспективы" Екатерины Таранченко читает Нелли Уварова.

Александр Гришин (вступ.слово - Наталья Водянова).

Помочь проекту "Эвакуация" можно перейдя по ссылке https://doma.perspektivy.ru или отправив sms с текстом "ЭВАКУАЦИЯ" и суммой пожертвований на номер 3434. Например, "ЭВАКУАЦИЯ 100".

Нелли Уварова (вступительное слово - Чулпан Хаматова) .

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