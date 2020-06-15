2020-06-15T16:24:22+03:00
Общество

Полное восстановление Мирового океана возможно уже в 2050 году

Тридцать лет и не менее 450 миллиардов долларов — и Мировой океан может быть полностью восстановлен
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Ученые из международной группы исследователей, в которую вошли специалисты из 16 известнейших мировых университетов разработали дорожную карту с основными рисками и шагами по улучшению состояния экосистемы мирового океана и снижению негативных последствий изменения климата. Её реализация на глобальном уровне позволит к 2050 году добиться существенного снижения антропогенного воздействия и улучшения состояния биоразнообразия.

По подсчетам специалистов, стоимость восстановления океана составит 10–20 миллиардов долларов ежегодно. Потребуются значительные усилия всех стран мира при поддержке мировых правительств и использовании значительных финансовых ресурсов. В частности, предстоит решить такие задачи, как борьба с плавающими пластиковыми отходами, сохранение биоразнообразия восстановление мест обитания, уменьшение загрязнения и смягчение последствий изменения климата путем сокращения глобальных выбросов парниковых газов. Причем первостепенным становится достижение целей Парижского соглашения по климату.

Хотя затраты предполагаются существенные, но в долгосрочной перспективе, обещают эксперты, каждый вложенный доллар принесет в 10 раз больше.

Исследователи приводят впечатляющий пример восстановления популяции горбатых китов, которые находились на грани полного исчезновения еще в 1960-х годах. Меры, предпринятые по их сохранению, привели к увеличению популяции с нескольких сотен до 25 тысяч особей по состоянию на 2015 год. Аналогичные успехи были достигнуты в деле сохранения и увеличения популяций морских слонов и зеленых черепах.

В исследовании отмечается, что рыболовство во всем мире постепенно становится все более экологичным, также практически остановлено уничтожение мангровых лесов и соленых маршей (низменных полос морского берега, затопляемых во время приливов), которые имеют способность быстро впитывать углекислый газ и укреплять береговую линию, предупреждая повышение уровня моря.

«Для сохранения Мирового океана необходимо уделять внимание не только морским экосистемам. Огромное влияние на Мировой океан оказывают и внутренние воды, к которым принято относить все пресные воды — реки, озера, подземные воды. Именно поэтому так важно выполнение мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» и водного блока национального проекта «Экология», — отмечает директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Сергей Будилин.

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