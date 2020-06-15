За что обвиняют в госизмене президента Арктической академии наук

СУТЬ ДЕЛА

Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук Валерию Митько. Ученому вменяется госизмена в пользу Китая. Контрразведчики считают, что Митько во время поездки в КНР передал сведения, составляющие государственную тайну. В частности, - о разработках в области гидроакустики и способах обнаружения подводных лодок.

С февраля Митько находится под домашним арестом. 5 июня его срок был продлен до 10 октября. Мера пресечения была избрана Дзержинским судом Петербурга. Митько свою вину не признает.

ГЛАВНЫЙ ФИГУРАНТ ДОСЬЕ

Валерий Брониславович Митько – президент региональной общественной организации Арктическая общественная академия наук. Ему 78 лет. Он капитан 1-го ранга в отставке. Доктор технических наук, профессор. С 1963 по 1994 год служил на кораблях, подлодках. Занимал должности начальника радиотехнической службы — командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки. Ушел на пенсию с должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии.

Митько — член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, академик Российской академии естественных наук. За время научной деятельности он был награжден 24 медалями, включая две серебряные медали имени Капицы за научные достижения, медаль Вернадского... На его счету более 400 научных трудов, известных как в России, так и за рубежом, он также является автором двух учебников.

ПОЗИЦИЯ ОБВИНЕНИЯ

Как и следовало ожидать, сотрудники питерского управления ФСБ, участвовавшие в расследовании этого уголовного дела, категорически отказались давать какие-либо официальные комментарии без санкции начальства (тем более, что дело «закрытое»). Мне с великим трудом (по давнему знакомству) удалось уговорить одного из старших офицеров хотя бы рамках допустимого «неофициально» и, разумеется, на условиях анонимности пролить свет на это темное дело. Разговор получился вот таким:

- Алексей Иванович, не слишком ли круто ФСБ обвиняет столь заслуженного человека?

- А что значит круто? Митько в 2017 и 2018 годах целенаправленно собирал секретные данные по нашей гидроакустике, по способам обнаружения подлодок. А это – явный признак того, что он отрабатывая шпионское задание…

Валерий Митько — член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, академик Российской академии естественных наук.Фото: Youtube

- Это установленный уже факт или всего лишь версия?

- Суд версии не принимает. Только факты и документы. Документы, которые вызвали у нас подозрение, были изъяты у Митько после обыска в его квартире. Мы провели его после того, как некоторые материалы с секретными данными нашли у него в багаже, когда он выезжал в Китай. Это было еще в 2018 году.

- А почему же так долго тянется предварительное следствие?

- Потому что буквально по крохам приходится собирать такую доказательную базу обвинения, которая бы не позволила нашему «клиенту» ловко выкрутиться из рук Фемиды. Тем более, что мы уже не раз сталкивались с такими приемчиками, когда обвиняемые «включали дурака» и преподносили секретную информацию как простую рабочую, относящуюся к их научной деятельности. Митько – умный человек, и не мог не понимать, что его Арктическая общественная академия должна прежде всего заниматься политическими и экономическим вопросами нашей арктической доктрины, а не не тем, как можно гидроакустикам обнаружить нашу же подводную лодку…

- А как вам удалось установить, что каперанг передал спецслужбам Китая секретную информацию о разработках в области гидроакустики и способов обнаружения подлодок?

- У нас надежные «источники информации» не только по эту, но и по ту сторону границы…

- А почему, на ваш взгляд, все эти проблемы гидроакустики и поиска подлодок заинтересовали именно Китай?

- А Китай интересует все, что связано с новыми или уникальными военными технологиями, тем более – в области гидроакустики…

ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ

Адвоката ученого Иван Павлов утверждает, что его подзащитный брал в поездку в Китай материалы, касающиеся исключительно его научной и преподавательской деятельности.

По его словам, в документах следствия, к которым он был допущен, не уточняется, какие именно секретные материалы передал учёный китайцам.

По возвращению в Россию Митько предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ – "Госизмена". Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Адвокат уже обжаловал это решение суда.