AliExpress Россия передала Министерству здравоохранения Дагестана 500 тысяч средств индивидуальной защиты

В результате общения с Министерством здравоохранения и Правительством Дагестана компания AliExpress Россия направила в республику помощь в размере 500 тысяч одноразовых защитных масок. Они будут использованы сотрудниками больниц, волонтерами и врачами. Маски были привезены в Дагестан грузовыми автомобилями компании.

«В Дагестане, к сожалению, большое число заболевших коронавирусом. Мы не могли остаться в стороне и после общения с органами здравоохранения приняли решение направить в республику помощь, которая и сейчас является очень важной – индивидуальные защитные средства», – Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

«Средства профилактики заражения COVID-19 очень важны, это именно тот фактор, который помогает справиться с эпидемией, предотвратить массовое заражение людей, в том числе медиков и волонтеров», - отметили в региональном Минздраве, выразив благодарность за помощь.

Маски были привезены в Дагестан грузовыми автомобилями компании.

С начала марта 2020 года AliExpress Россия направляла бесплатные средства индивидуальной защиты для разных нужд в РФ. В частности, бесплатные маски были переданы сотрудникам Почты России, осуществлена помощь в поставке средств защиты для врачей России для компании USM, переданы теплые вещи и средства защиты фонду “Ночлежка”. Помимо этого, AliExpress Россия с начала ситуации в стране контролирует цены на маски на платформе, призывая поставщиков не спекулировать на сложной ситуации. На самом маркетплейсе маски продаются по одной из самых низких цен в России.