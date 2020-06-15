Настоящий Гудини: Кот виртуозно открыл клетку и сбежал из заточения

Для знаменитого Гарри Гудини не было замков и преград: он с легкостью распытывал узлы на веревках, справлялся с замками и виртуозно вскрывал двери в металлических ящиках.

Возможно, этот белоснежный кот каким-то чудом заполучил частичку мастерства знаменитого иллюзиониста. Теперь он с легкостью доказывает, что и для пушистого домоседа нет никаких преград.

Короткий ролик, который появился в Сети, доказывает, что при желании можно выбраться из любой ловушки. Котейка без особого труда изловчился и открыл щеколду, которая блокировала двери его клетки.

Кто-то из пользователей предположил, что хозяевам такого кота приходится нелегко. Удержать питомца взаперти почти невозможно, он сам решает, когда и куда ему идти. А владельцам остается только надеяться, что кот не будет предусмотрительно запирать их на замок.

Ведь далеко не каждый может проявить такую же сообразительность и справиться с хитрым замком, пишет «Ридус».