2020-06-15T18:29:18+03:00
Дом. Семья

Настоящий Гудини: Кот виртуозно открыл клетку и сбежал из заточения

Этого пушистого домоседа не удержат никакие замки и клетки [видео]
Елена АКИМОВА
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Кот показал, что нет неразрешимых препятствийКот показал, что нет неразрешимых препятствий
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Для знаменитого Гарри Гудини не было замков и преград: он с легкостью распытывал узлы на веревках, справлялся с замками и виртуозно вскрывал двери в металлических ящиках.

Возможно, этот белоснежный кот каким-то чудом заполучил частичку мастерства знаменитого иллюзиониста. Теперь он с легкостью доказывает, что и для пушистого домоседа нет никаких преград.

Короткий ролик, который появился в Сети, доказывает, что при желании можно выбраться из любой ловушки. Котейка без особого труда изловчился и открыл щеколду, которая блокировала двери его клетки.

Кто-то из пользователей предположил, что хозяевам такого кота приходится нелегко. Удержать питомца взаперти почти невозможно, он сам решает, когда и куда ему идти. А владельцам остается только надеяться, что кот не будет предусмотрительно запирать их на замок.

Ведь далеко не каждый может проявить такую же сообразительность и справиться с хитрым замком, пишет «Ридус».

Кот сбежал из заточения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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