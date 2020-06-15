2020-06-15T18:38:10+03:00
Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве мужчина умер от потери крови

Он скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание
Анастасия ВАРДАНЯН
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Устроивший стрельбу по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте мужчина умер.

- Он был ранен в живот. Скончался по дороге в больницу от потери крови, - сообщили "Комсомольской правде" собственные источники в правоохранительных органах.

Момент нападения таксиста на полицейских в Москве.

Напомним, ранения он получил в ходе перестрелки с инспекторами ДПС. Все произошло днем, 15 июня, на Ленинском проспекте. Мужчина дважды выстрелил в гаишника, за которого позже заступился его коллега. Инспектор открыл ответный огонь из табельного оружия. В итоге стрелок был ранен. Но до этого он успел выстрелить в обоих гаишников. Один из них в тяжелом состоянии.

В обстоятельствах стрельбы на Ленинском проспекте сейчас разбираются следователи. К данной минуте известно, что мужчина открыл огонь по инспекторам ГИБДД. В начале конфликта стрелок выманил из машины ДПС одного из правоохранителей. Мужчина кричал, после чего достал пистолет. Он дважды выстрелил в сотрудника ДПС. В этот момент за своего напарника заступился коллега. Инспектор применил табельное оружие, но в перестрелке тоже был ранен.

Стрельба на Ленинском проспекте в Москве.Видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве 15 июня 2020 года

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ИСТОЧНИК KP.RU

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