Легендарные «Сокровища Фенна» наконец-то найдены

Форрест Фенн (Forrest Fenn), ветеран вьетнамской войны, археолог-любитель - черный копатель, по-нашему, разбогатевший на торговле выкопанными антикварными ценностями, рад, что его клад нашли. Ведь он специально прятал немалые сокровища, чтобы кто-нибудь когда нибудь до них добрался.

Сам Форрест Фенн: читает свое стихотворение, ведущее к кладу.

Идея привлечь людей к кладоискательству пришла к Фенну более 30 лет назад. Он тогда тяжело заболел. В 1990 году, полагая, что скоро умрет, миллионер собрал золотые монеты, золотые фигурки, драгоценные камни — примерно на миллион долларов по ценам того времени. Уложил сокровища в бронзовый сундук 12-го века, тоже представлявший немалую ценность, и где-то его припрятал.

Зачем припрятал? Чтобы оставить о себе и память после смерти и загадку. Фенн задумал организовать своего рода состязание — квест, как бы сейчас назвали подобное мероприятие. Квест по поиску спрятанного клада.

Миллионер в итоге вылечился. Но от своей идеи не отказался. Наоборот, уверился в ней. И даже подвел философскую базу. Мол, люди, занятые поисками сокровищ, изучат американскую природу, восхитятся и будут ее беречь.

В 2010 Фенн сам добрался до своего сундука, добавил в него старинных золотых монет. И перепрятал — в Скалистых горах (Rocky Mountains) — к северу от Санта-Фе, как он потом сообщил. А в автобиографической книге «Страсть погони» (Тhrill of the Chase) миллионер написал путеводительное стихотворение. Оно содержало «девять ключей» - подсказок, которые выводили к кладу, вес которого, по слухам, достиг 45 килограммов.

Клад был спрятан в Скалистых горах.

Хитрый Фенн к тому же намекнул, что дополнительные подсказки можно найти в рассказах, из которых состояли и «Страсть погони» и еще одно произведение под названием «Слишком далеко, чтобы дойти (Too Far to Walk). Чем сильно воодушевил потенциальных читателей. В итоге, по подсчетам автора книг, нашлось примерно 350 тысяч которые в разное время отправлялись искать его сокровища - «Сокровища Фенна», как их стали называть. А просто читателей, надо понимать набралось несравненно больше.

Пятеро искателей приключений погибли. Последний — совсем недавно — в конце марта 2020 года. Еще пятерых пришлось спасать — снимать со скал и вытаскивать из пропастей. Но это не останавливало других энтузиастов, которые продолжали искать скрытый в стихотворных строках смыл и лезть в горы в поисках заветного сундука.

Стихотворение было напечатано в автобиографической книге Фенна. Он заставил прочесть ее сотни тысяч человек.

И вот на днях, как стало известно CNN, кому-то сильно повезло. Миллионер, которому исполнилось уже 89 лет, сначала сообщил на своем сайте, а потом подтвердил местной газете Santa Fe New Mexican, что клад найден.

По словам Фенна, счастливчик связался с ним и показал фото сундука с драгоценностями — того самого. Показал и место, где его нашел — то самое.

Миллионер отозвался весьма поэтично: «Клад находился под звездным пологом в пышной, покрытой лесом растительности Скалистых гор и не покидал того места, где я спрятал его более 10 лет назад. Я не знаю человека, который нашел его, но стихотворение в моей книге привело его именно к этому месту».

Где оно точно находилось — это место — Фенн скрывает. Возможно, он знает имя счастливчика. Но говорит лишь, что тот с «восточного побережья».

Кстати, 2 года назад «Комсомолка» рассказывала о двух российских энтузиастах, которые полагали, что смогли расшифровать стихотворение Фенна. И якобы догадалис, где спрятан клад. Но в Скалистые горы так и не выбрались. Проверить догадки помещали трудности с получением виз и с отсутствием денег на билеты. Жаль. По оценкам экспертов, стоимость клада ныне могла возрасти, как минимум в 3 раза.

Сндук с сокровищами мог выглядеть и так.

Скептики, как всегда, сомневаются — в том смысле, что клада, на самом деле, нет вовсе. Мол, Фенн всё придумал. Не исключено. Подобное бывает. Но тех, кто верит в чудесную историю с сокровищами, пока больше, чем недоверчивых. Хотя и они не прочь были бы получить доказательства — более убедительные, чем свидетельство самого Фенна.

Перевод стихотворения, которое привело к кладу:

Когда пропал я там в одиночестве

И с моими сокровищами дерзкими,

Я могу хранить свой секрет там

И намек на богатство новое и старое.

Начинается это там,

где остановились теплые воды.

И возьмите их вниз по каньону,

Не далеко, но так далеко, что не дойти.

Поставьте их под домом Брауна.

Оттуда нет места для покорных,

И конец почти не прорисовывается;

Там не сможете взмахнуть веслом в вашей бухте,

Просто тяжелые грузы и вода высокая.

Если вы были мудры и нашли отметину,

Посмотрите быстро вниз,

чтобы прекратить свои поиски,

Но оставайтесь спокойными

с изумленным взглядом,

Просто возьмите сундук и идите с миром.

Так почему же я должен идти

И оставить мою охоту за всеми?

Ответы я уже знаю,

Я устал от этого, и теперь я слаб.

Так что слушайте меня и слушайте хорошо,

Ваши усилия будут стоить холода.

Если вы храбры и в лесу,

Я даю вам право на золото.