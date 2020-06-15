"Даже жарко стало!". Туктамышева ответила на критику своих откровенных снимков новым фото

Фигуристка Елизавета Туктамышева у себя в личном Инстаграме удивила своих фанатов очередным необычным постом. Известно, что спортсменка довольно харизматична и привлекает внимание фанатов необычными номерами. Полтора года назад осенью 2018 года прославилась своим номером с "раздеванием". И с тех пор к Туктамышевой прицепилась особая слава.

И вот, 15 июня в личном Инстаграме Туктамышева показала фото, которое подписала:

- Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало, - написала короткий текст Елизавета.

23-летняя спортсменка, напомним, ранее, как и все фигуристы, на пару месяцев оказалась без тренировок. И ей пришлось даже готовить свою программу "онлайн" - по видеосвязи. Ее элементы, как призналась позднее Туктамышева, появятся в следующем сезоне.

liza_tuktik "Одетое" фото Елизаветы Туктамышевой.

Высшее достижение фигуристки, напомним - победа на чемпионате мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. С тех пор подобных вершин ей вновь достигнуть не удавалось.