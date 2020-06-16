Число выздоровевших от коронавируса в России на 16 июня 2020 года составило 284539 человек

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 16 июня 2020 года составило 284539 человек. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 4489 пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 537210 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 8246 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 83 регионах.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (1359) и Подмосковье (689), Санкт-Петербург (252), Свердловская (233), Воронежская (220) и Нижегородская (209) области, Ханты-Мансийский автономный округ (184), Челябинская область (169) и Красноярский край (161), а также Ростовская (160), Ульяновская (146), Саратовская (128), Иркутская (127), Орловская (122), Новосибирская (109), Архангельская (107), Волгоградская (106) и Самарская (106) области.

Меньше всего в Ненецком автономном округе – трое новых инфицированных, и в Севастополе, где за сутки были выявлены двое заразившихся.

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