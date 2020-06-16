Число заболевших коронавирусом в России на 16 июня 2020 составило 537 210 человек

Больше 15 миллионов тестов сделали российские специалисты, чтобы выявить заболевших коронавирусом. В результате масштабного исследования с конца марта в стране было обнаружено 537 210 заболевших. За последние сутки в этот список попало 8246 человек. Под медицинским наблюдением остаются на 316 683 человека.

- За все время эпидемии выздоровели 284 539 человек, умерло - 7091. Среди новых заболевших за последние сутки 34,3% не имели клинических проявлений болезни - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о заготовке плазмы от переболевших доноров. К настоящему моменту заготовлено 680 литров.

- Как говорят доктора, 50% людей, которые с гарантией должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку, - сказал Сергей Собянин.

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