Почему на посту № 1 у стен Московского Кремля нет часовых

- Вечный огонь остался без охраны! - заявил с порога Володя Веленгурин, который тысячу раз, если не больше, фотографировал это святое место - Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

И в доказательство предъявил эти снимки: в обеих кабинках, где мы привыкли видеть часовых -... пусто!

Честно говоря, меня и самого это взволновало. Ведь главный караульный пост России - это тоже один из наших святых символов!

И тогда я обратился к знающим людям в Кремле и на Старой площади. Вот что удалось выяснить...

Впрочем, сначала - немного истории.

СПРАВКА "КП"

Пост Почетного караула № 1 был учрежден и установлен у Мавзолея на Красной площади после смерти В.И.Ленина - 26 января 1924 года. Во время Великой Отечественной войны (с июля 1941-го по апрель 1945 года) тело вождя находилось в Тюмени - туда же переместился и главный караульный пост СССР. После возвращения тела Ленина в Москву, в Мавзолей на Красной площади, и часовые заняли своё прежнее место.

В 1993 году Указом Президент России Б.Н. Ельцина Пост № 1 был упразднён. В 1997-м его восстановили - в Александровском саду у Вечного огня. Караульную службу несут бойцы Президентского полка.

Москва. Солдаты роты почетного караула у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А выяснить удалось вот что: в отличие от "ленинского", этот пост не является круглосуточным - часовые заступают здесь на службу в 8.00 по московскому времени и "стоят на часах" до 20.00. (Смена караула: в летнее время - каждый час, в зимние - каждые полчаса.) Все остальное время охранные функции здесь выполняют дежурные наряды полиции и других служб.

...Как потом сообщил наш фотокор, снимок "поста без охраны" он сделал накануне вечером - примерно в 20.30, когда часовые Президентского полка ушли. Но утром они снова вернутся.