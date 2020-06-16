2020-06-16T11:10:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 16 июня 2020: 8 248 человек заболели за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 16 июня 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Новые данные приводит оперативный штабНовые данные приводит оперативный штабФото: Олег УКЛАДОВ
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По данным на 16 июня 2020 года, в России диагностировано 8248 новых случаев заболевания коронавирусом. Данные опубликовал оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 в стране. Всего с начала пандемии на территории РФ выявили 545 458 случаев ковида. Заболевшие есть во всех регионах.

В оперативном штабе уточнили что около 35% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. То есть коронавирус протекает у них в так называемой скрытой форме, без осложнений для здоровья. В городах, где много заболевших, таких пациентов отправляют на строгий домашний карантин, а не госпитализируют в инфекционную клинику.

За последние сутки зафиксировано 193 смерти пациентов с коронавирусом. С начала пандемии уже скончались более 7,2 тысяч человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19.

Есть данные и по числу выздоровевших. К 16 июня из-под медицинского наблюдения сняли еще 9767 пациентов. Общее число излечившихся россиян — 294 306 человек.

Лидерами по числу случаев ежедневного прироста больных коронавирусом в стране остаются Москва(1416), Подмосковье(694) и Иркутская область(319).

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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