Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 16 июня 2020: 1416 человек заболели за сутки

К 16 июня 2020 года прирост новых пациентов с коронавирусом в Москве составил 1416 человек. Данные опубликовал оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 в столице. С начала пандемии диагностировано 208 680 случаев ковида среди москвичей.

С момента снятия всеобщей самоизоляции в столице фиксируют все меньше случаев заболеваний. Количество снятых из-под медицинского наблюдения пациентов стабильно превышает число выявляемых больных. Например, к 16 июня выздоровели 2874 человек. Общее число здоровых превысило 126 тысяч человек. Это около 60% от общего числа заболевших.

За минувшие сутки в Москве скончались 52 пациента с коронавирусом. Общее число летальных исходов пациентов с коронавирусом 3386 человек.

— Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом, — напоминает оперативный штаб Москвы.

Напомним, что с 16 июня в столице начинается новый этап снятия коронавирусных ограничений. С этого дня разрешена работа летних веранд кафе, открывается зоопарк