2020-06-16T10:28:40+03:00
Происшествия

Хорошо устроились: Экс-мэр Владивостока с братом вместо срока в колонии отправились на собственное предприятие

Брату чиновника не засчитали год за решеткой
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments2
По приговору суда бывшему мэру Владивостока назначено наказание в виде 15 лет лишения свободыПо приговору суда бывшему мэру Владивостока назначено наказание в виде 15 лет лишения свободыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Генпрокуратура России провела проверку исполнения наказания бывшим мэром Владивостока Игорем Пушкаревым и его братом Андреем Пушкаревым и выяснила, что они просто замечательно устроились. Жизнь чиновников после приговора суда практически не изменилась...

- Прокурорской проверкой установлено, что в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами ФСИН России своих обязанностей были ослаблены условия пребывания Игоря Пушкарева в следственном изоляторе и отбывания им наказания в колонии на территории Приморского края. Андрей Пушкарев после вынесения приговора трудоустроился на предприятие ООО "Востокцемент", то есть именно в ту организацию, которая использовалась им для преступного обогащения. В данном обществе Андрей Пушкарев формально занимал должность консультанта. Однако по-прежнему продолжал разрешать в нем ключевые экономические и правовые вопросы, влиять на его управление. В связи с выявленными нарушениями заместителем Генерального прокурора РФ внесено представление в ФСИН России, - заявили в Генпрокуратуре России.

Более того, в ходе работы Генпрокуратуры выяснилось, что при направлении бывшего мэра Владивостока в исправительную колонию на территории городского округа Спасск-Дальний ФСИН России не было учтено, что там же находится подконтрольное ему и членам его семьи градообразующее предприятие – АО "Спасскцемент". Родственники многих сотрудников колонии трудоустроены на это предприятие и фактически находятся в зависимом от осужденного положении.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования пять работников ГУФСИН России по Приморскому краю привлечены к дисциплинарной ответственности, а Игорь Пушкарев переведен в исправительную колонию строгого режима в другой субъект России. А в отношении его брата – Андрея Пушкарева принято решение о незачете отбытого им с октября 2019 г. по март 2020 г. наказания в виде запрета на управление коммерческими организациями.

Напомним, в апреле 2019 года Игорь и Андрей Пушкаревы были признаны виновными в превышении должностных полномочий и взяточничестве в особо крупном размере. По приговору суда бывшему мэру г. Владивостока назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 500 миллионов рублей, Андрею Пушкареву – 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 500 тысяч рублей и лишением права осуществлять управленческие функции в коммерческих организациях в течение 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Выстрелил в глаз, стал душить и добил тремя пулями: В суде рассказали, как доцент СПбГУ Соколов убил свою возлюбленную аспирантку
Историк также отказался от адвокатов и попросил суд допросить родителей убитой жертвы. При этом на вопрос о признании вины он отвечать отказался [видео]
Новости 24
Эксперт Роспотребнадзора заявил, что Россия находится на низшей точке распространения коронавируса
В Госдуме предложили прописать три вида удалёнки в Трудовом кодексе
Умер отец Петра Порошенко - Алексей, которого ночью госпитализировали с инсультом
В ОНК рассказали о состоянии осужденного Пола Уилана
В России предложили оставить только три выходных в Новый год-2021
Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности после взрыва офиса
В России за сутки от коронавируса умерли 193 человека
Жену Зеленского госпитализировали после заражения коронавирусом
Все российские школы оборудуют камерами с распознаванием лиц
Шанс выжить в реанимации: Ученые научились рассчитывать индекс иммунитета
Сотрудники eBay отправили такаранов и свиную маску критиковавшим компанию блогерам
Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне
Раненные на Ленинском проспекте полицейские остаются в реанимации
Россиянки стали реже делать аборты
Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона из-за коронавируса
Техрегламент об алкоголе притормозят на три года