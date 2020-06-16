Хорошо устроились: Экс-мэр Владивостока с братом вместо срока в колонии отправились на собственное предприятие

Генпрокуратура России провела проверку исполнения наказания бывшим мэром Владивостока Игорем Пушкаревым и его братом Андреем Пушкаревым и выяснила, что они просто замечательно устроились. Жизнь чиновников после приговора суда практически не изменилась...

- Прокурорской проверкой установлено, что в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами ФСИН России своих обязанностей были ослаблены условия пребывания Игоря Пушкарева в следственном изоляторе и отбывания им наказания в колонии на территории Приморского края. Андрей Пушкарев после вынесения приговора трудоустроился на предприятие ООО "Востокцемент", то есть именно в ту организацию, которая использовалась им для преступного обогащения. В данном обществе Андрей Пушкарев формально занимал должность консультанта. Однако по-прежнему продолжал разрешать в нем ключевые экономические и правовые вопросы, влиять на его управление. В связи с выявленными нарушениями заместителем Генерального прокурора РФ внесено представление в ФСИН России, - заявили в Генпрокуратуре России.

Более того, в ходе работы Генпрокуратуры выяснилось, что при направлении бывшего мэра Владивостока в исправительную колонию на территории городского округа Спасск-Дальний ФСИН России не было учтено, что там же находится подконтрольное ему и членам его семьи градообразующее предприятие – АО "Спасскцемент". Родственники многих сотрудников колонии трудоустроены на это предприятие и фактически находятся в зависимом от осужденного положении.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования пять работников ГУФСИН России по Приморскому краю привлечены к дисциплинарной ответственности, а Игорь Пушкарев переведен в исправительную колонию строгого режима в другой субъект России. А в отношении его брата – Андрея Пушкарева принято решение о незачете отбытого им с октября 2019 г. по март 2020 г. наказания в виде запрета на управление коммерческими организациями.

Напомним, в апреле 2019 года Игорь и Андрей Пушкаревы были признаны виновными в превышении должностных полномочий и взяточничестве в особо крупном размере. По приговору суда бывшему мэру г. Владивостока назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 500 миллионов рублей, Андрею Пушкареву – 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 500 тысяч рублей и лишением права осуществлять управленческие функции в коммерческих организациях в течение 3 лет.