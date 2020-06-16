2020-06-16T11:34:02+03:00
Спорт

Украинский волейболист получит российский паспорт

С нового сезона Дмитрий Пашицкий будет выступать за «Зенит»
Сергей КИРИЛЛОВ
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С нового сезона Дмитрий Пашицкий будет выступать за «Зенит»С нового сезона Дмитрий Пашицкий будет выступать за «Зенит»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Баскетбольный клуб «Зенит» опубликовал в своем Инстаграм фото Дмитрия Пашицкого со словами: «Добро пожаловать, Дима!». Таким образом, 32-летний блокирующий (рост 205) усилил питерскую команду. «Серьезную банду собирает "ЗЕНИТ" Санкт-Петербург в новом сезоне!!!», - комментируют переход болельщики и предупреждают: «Ждем петушков с Кузбасса с криками "Предатель". Ну а Дмитрию удачи!»

Все дело в том, что последние три сезона Дмитрий выступал за кемеровский «Кузбасс», с которым в 2019 году сенсационно стал чемпионом России. Кстати, тогда кемеровчан тренировал нынешний тренер «Зенита» и сборной России финский специалист Туомас Саммельвуо, который и подсказал пригласить Пащицкого в Питер.

«Разумеется я знаю Дмитрия хорошо. У него всегда высокая эффективность в атаке. Он умеет на площадке делать все, помимо прямых обязанностей блокирующего – и пасовать, и защищаться. А еще Дима отличный командный игрок. Очень рад, что он с нами», - комментирует переход Туомас Саммельвуо.

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Наш №19 #ДмитрийПашицкий #ВпередЗенит
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Но, самое интересное, что киевлянин Дмитрий Пашицкий скоро может стать и игроком сборной России, поскольку он скоро получит российский паспорт. Подтвердив факт смены гражданства, Дмитрий заметил, что в российские блокирующие сильнейшие в мире, но если поступит предложение из сборной – то он готов. При этом, Пашицкий теперь в нашем чемпионате не будет считаться легионером.

Дмитрий Пашицкий родился в Киеве, но жил в Риге и за украинские клубы никогда не играл. Выступал в чемпионатах Эстонии, Франции, Польши и России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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