Держатели карты «Мир» на платных дорогах вернут 20% от стоимости проезда

Национальная платежная система «Мир» возобновляет одну из самых популярных акций прошлого года – кэшбэк на платных автодорогах. Теперь автомобилисты могут вернуть на счет 20% от потраченных средств, рассчитываясь картой «Мир» на платных трассах М-3, М-4 и М-11. Акция действует с 15 июня по 15 октября 2020 года. Кэшбэк 20% начисляется при оплате проезда картой «Мир» в кассе или при пополнении транспондера.

- Мы надеемся, что уже в ближайшее время жизнь после пандемии начнет понемногу возвращаться в нормальное русло, а значит россияне начнут путешествовать по стране. Мы как российская платежная система, постарались сделать этот процесс максимально удобным и выгодным для держателей карт «Мир», - комментирует директор по маркетингу платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович. - Теперь до середины октября вы можете путешествовать по замечательным платным трассам и получать кэшбэк 20%.

Платные участки автодороги М-3 проходят в Калужской области с 124 по 150 километр и с 150 по 173 километр. На федеральной трассе М-4 «Дон», соединяющей Москву с Северным Кавказом и Черноморским побережьем, платными являются около двух десятков участков дороги. Скоростная магистраль М-11 «Нева», протянувшаяся от Москвы до Санкт-Петербурга, - самая крупная платная автодорога России, на ней расположены 8 участков с оплатой за проезд.

Для того, чтобы получать кэшбэк после каждого путешествия, владелец карты «Мир» должен зарегистрировать ее на сайте privetmir.ru. Сумма в 20% от стоимости проезда возвращается на карту в течение 3-5 рабочих дней. При этом максимальный кэшбэк, который можно получить за месяц, составляет 300 рублей, и 1 500 рублей – за весь срок действия акции.