Лечение и уход при стоматите: комплексное решение
Откуда он берется?
Стоматитом называют воспаление слизистой оболочки рта – с возникновением на ней небольших язв и повреждений. Это приносит боль. Бывает, что присоединяется и неприятный запах.
Принято думать, что такая патология присуща маленьким детям, но и у взрослых стоматит – не редкость.
Провоцирует заболевание не только то, что можно исправить самостоятельно – например, игнорирование правил гигиены, травмы слизистой оболочки, раздражение от отдельных видов еды. Неприятные симптомы могут появиться и благодаря внешним факторам – бактериальным, грибковым, вирусным инфекциям. Стоматит может быть даже следствием аллергии.
Иногда его вызывают прием некоторых лекарственных средств и использование определенных видов зубной пасты.
И что с ним делать?
Несмотря на многофакторность заболевания, основной причиной возникновения остается неправильная гигиена полости рта. Именно поэтому при появлении болезненных симптомов лучше всего обратиться к специалисту, который выяснит, какие ошибки в уходе сделаны, а также даст рекомендации по их исправлению, предложит нужную терапию.
Для профилактики и комплексного лечения стоматита нередко используются растворы для местного применения – например, Пародонтоцид, показанный при воспалении слизистой оболочки рта.
Это безрецептурное лекарственное средство, содержащее масла гвоздики, мяты, шалфея, душицы, а также антисептический компонент. Раствор Пародонтоцид могут назначить для утренних и вечерних полосканий – он способствует снижению болевых ощущений, устранению местного воспаления.
После процедуры во рту остается освежающий вкус мяты.
Раствор Пародонтоцид
Стоматит: важные правила гигиены
В дополнение к лекарственным препаратам могут быть рекомендованы антисептические, то есть подавляющие рост микроорганизмов, средства.
Желательно, чтобы антисептики, используемые в уходе за зубами и полостью рта, отвечали ряду требований:
- удобство в использовании;
- приятные органолептические свойства;
- не окрашивали зубы, в том числе – установленные пломбы;
- помогали бороться с воспалительными процессами, болью, освежали дыхание и т.д.
Такие средства были разработаны компанией «Мосфарма». Это целая серия Пародонтоцид, куда входят зубная паста, ополаскиватель, спрей и гель.
Зубная паста Пародонтоцид.
Что в составе?
Линейка ухода за полостью рта отличается специально подобранным комплексом активных веществ:
• масло шалфея – помогает устранить воспаление;
• гвоздичное масло, душица, эвгенол – защищают от патогенных микроорганизмов;
• тимол – противогрибковый компонент;
• аллантоин – компонент, способствующий регенерации тканей;
• мята – антисептик + освежает дыхание.
Cредства серии Пародонтоцид не содержат агрессивных антисептических компонентов – например, метронидазола и триклозана.
Ополаскиватель Пародонтоцид
Как использовать?
Зубную пасту применяют дважды в день, чистить зубы нужно не менее 2 минут. Паста не только укрепляет зубную эмаль и снижает вероятность возникновения зубного налета, но и оказывает противовоспалительный эффект.
Ополаскивателем можно пользоваться ежедневно – как после чистки зубов, так и после приема пищи. Аналогичным образом работает спрей – но он более удобен в поездках, когда негде почистить зубы или требуется быстро освежить дыхание.
Гель наносят 2–3 раза в сутки на поврежденные участки слизистых оболочек, на десны – по 1,5–2 см средства. Средство пригодится и при ношении протезов, брекетов – если образуются микротравмы.
Спрей Пародонтоцид
Все или по отдельности?
Для предупреждения неприятных симптомов достаточно использовать зубную пасту и ополаскиватель (после чистки зубов), вне дома – спрей.
Если рассматривать применение серии средств Пародонтоцид в комплексном лечении заболеваний полости рта, то могут быть рекомендованы такие схемы:
1. Для легкой формы (микротравмы) – зубная паста и гель.
2. Для средней формы – зубная паста и ополаскиватель (спрей).
3. Для более тяжелой формы – использование зубной пасты дважды в день, нанесение геля после каждой чистки зубов и орошение ротовой полости спреем каждые 3–4 часа в течение дня – в том числе после чистки зубов.
Гель Пародонтоцид
Серия средств Пародонтоцид может стать оптимальным решением в комплексном подходе к профилактике и лечению заболеваний полости рта. Уникальная комбинация натуральных компонентов, удобные формы выпуска, освежающий аромат средств позволят сделать гигиенические процедуры эффективными и приятными!
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