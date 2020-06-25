2020-06-25T18:00:51+03:00
Здоровье

Лечение и уход при стоматите: комплексное решение

Обычно все то, что связано с губами и ротовой полостью, ассоциируется с приятными ощущениями - от улыбок, вкусной еды, напитков и поцелуев. Возможно, именно поэтому столь беспокоящим становится дискомфорт при стоматите
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Откуда он берется?

Стоматитом называют воспаление слизистой оболочки рта – с возникновением на ней небольших язв и повреждений. Это приносит боль. Бывает, что присоединяется и неприятный запах.

Принято думать, что такая патология присуща маленьким детям, но и у взрослых стоматит – не редкость.

Провоцирует заболевание не только то, что можно исправить самостоятельно – например, игнорирование правил гигиены, травмы слизистой оболочки, раздражение от отдельных видов еды. Неприятные симптомы могут появиться и благодаря внешним факторам – бактериальным, грибковым, вирусным инфекциям. Стоматит может быть даже следствием аллергии.

Иногда его вызывают прием некоторых лекарственных средств и использование определенных видов зубной пасты.

И что с ним делать?

Несмотря на многофакторность заболевания, основной причиной возникновения остается неправильная гигиена полости рта. Именно поэтому при появлении болезненных симптомов лучше всего обратиться к специалисту, который выяснит, какие ошибки в уходе сделаны, а также даст рекомендации по их исправлению, предложит нужную терапию.

Для профилактики и комплексного лечения стоматита нередко используются растворы для местного применения – например, Пародонтоцид, показанный при воспалении слизистой оболочки рта.

Это безрецептурное лекарственное средство, содержащее масла гвоздики, мяты, шалфея, душицы, а также антисептический компонент. Раствор Пародонтоцид могут назначить для утренних и вечерних полосканий – он способствует снижению болевых ощущений, устранению местного воспаления.

После процедуры во рту остается освежающий вкус мяты.

Раствор Пародонтоцид

Раствор Пародонтоцид

Стоматит: важные правила гигиены

В дополнение к лекарственным препаратам могут быть рекомендованы антисептические, то есть подавляющие рост микроорганизмов, средства.

Желательно, чтобы антисептики, используемые в уходе за зубами и полостью рта, отвечали ряду требований:

- удобство в использовании;

- приятные органолептические свойства;

- не окрашивали зубы, в том числе – установленные пломбы;

- помогали бороться с воспалительными процессами, болью, освежали дыхание и т.д.

Такие средства были разработаны компанией «Мосфарма». Это целая серия Пародонтоцид, куда входят зубная паста, ополаскиватель, спрей и гель.

Зубная паста Пародонтоцид.

Зубная паста Пародонтоцид.

Что в составе?

Линейка ухода за полостью рта отличается специально подобранным комплексом активных веществ:

• масло шалфея – помогает устранить воспаление;

• гвоздичное масло, душица, эвгенол – защищают от патогенных микроорганизмов;

• тимол – противогрибковый компонент;

• аллантоин – компонент, способствующий регенерации тканей;

• мята – антисептик + освежает дыхание.

Cредства серии Пародонтоцид не содержат агрессивных антисептических компонентов – например, метронидазола и триклозана.

Ополаскиватель Пародонтоцид

Ополаскиватель Пародонтоцид

Как использовать?

Зубную пасту применяют дважды в день, чистить зубы нужно не менее 2 минут. Паста не только укрепляет зубную эмаль и снижает вероятность возникновения зубного налета, но и оказывает противовоспалительный эффект.

Ополаскивателем можно пользоваться ежедневно – как после чистки зубов, так и после приема пищи. Аналогичным образом работает спрей – но он более удобен в поездках, когда негде почистить зубы или требуется быстро освежить дыхание.

Гель наносят 2–3 раза в сутки на поврежденные участки слизистых оболочек, на десны – по 1,5–2 см средства. Средство пригодится и при ношении протезов, брекетов – если образуются микротравмы.

Спрей Пародонтоцид

Спрей Пародонтоцид

Все или по отдельности?

Для предупреждения неприятных симптомов достаточно использовать зубную пасту и ополаскиватель (после чистки зубов), вне дома – спрей.

Если рассматривать применение серии средств Пародонтоцид в комплексном лечении заболеваний полости рта, то могут быть рекомендованы такие схемы:

1. Для легкой формы (микротравмы) – зубная паста и гель.

2. Для средней формы – зубная паста и ополаскиватель (спрей).

3. Для более тяжелой формы – использование зубной пасты дважды в день, нанесение геля после каждой чистки зубов и орошение ротовой полости спреем каждые 3–4 часа в течение дня – в том числе после чистки зубов.

Гель Пародонтоцид

Гель Пародонтоцид

Серия средств Пародонтоцид может стать оптимальным решением в комплексном подходе к профилактике и лечению заболеваний полости рта. Уникальная комбинация натуральных компонентов, удобные формы выпуска, освежающий аромат средств позволят сделать гигиенические процедуры эффективными и приятными!

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