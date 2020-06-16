В Москве курьер обокрал сотрудника посольства Турции

Все случилось на 7-ом Ростовском переулке в Москве, прямо напротив здания посольства Турции. Один из служащих посольства, 39-летний Омар В.*, вышел из здания и сел в свой автомобиль. Мужчина не заметил, что когда он забирался в машину, из его кармана выпал бумажник. Омар спокойно отправился по рабочим делам, но скоро все же заметил пропажу. Буквально через 10 минут мужчина уже вернулся на то место, где выронил кошелек, однако бумажника уже не было.

«В полицию обратился сотрудник посольства Турции 39-летний Омар В.* и сообщил, что утерял кошелек рядом со зданием посольства. В ходе разбирательства выяснилось, что как только Омар выехал с парковочного места, туда сразу же подъехал курьер на велосипеде и забрал лежавший на земле кошелек. Курьер не пытался найти хозяина, а просто скрылся с места. В кошельке находились 25 000 рублей, а также документы и банковские карты,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного курьера, похитившего кошелек сотрудника посольства Турции в Москве.