В Москве гастарбайтеры подожгли бездомного и легли спать рядом

Все случилось в одном из заброшенных домов в поселке Внуково, который облюбовала компания бездомных. Там они ночевали, вели быт и выпивали. Ночью, когда все уже спали, между Геннадием и мужчиной по прозвищу Баха произошел конфликт. Из-за чего именно спорили мужчины неизвестно, однако кончилось все тем, что Баха облил Гену спиртом и поджег. Моментально огонь охватил бездомного, мужчина закричал от боли. Перепуганный Баха кинулся на помощь товарищу и стал тушить его одежду подручными средствами. В этот момент проснулись другие обитатели заброшенного дома и тоже бросились на помощь горящему товарищу. Когда огонь потух, все спокойно разошлись дальше спать, в том числе пострадавший Гена и поджигатель Баха.

На следующий день Гена чувствовал себя очень плохо, едва доковылял до ближайшего продуктового магазина, где попросил прохожих вызвать скорую помощь.

«В НИИ Склифосовского был доставлен 48-летний Геннадий С. Бездомного мужчину госпитализировали в ожоговую реанимацию с диагнозом: ожог 30% площади тела, грудной клетки, передней брюшной стенки, половых органов, ягодиц, плеч, левого предплечья, кистей, бедер, правой стопы. Ожоговый шок. Пока мужчина был в сознании, он успел пояснить врачам, что именно с ним случилось. Сотрудники больницы доложили о случившемся в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося. Известно, что оперативники уже успели опросить свидетелей происшествия, которые пояснили, что никаких конфликтов между мужчинами ранее не было и каких-либо претензий Геннадий к Бахе не высказывал, пока находился в доме.