2020-06-16T14:07:42+03:00
Происшествия

В Москве гастарбайтеры подожгли бездомного и легли спать рядом

Мужчину доставили в реанимацию с серьезными ожогами
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Все случилось в одном из заброшенных домов в поселке Внуково, который облюбовала компания бездомных. Там они ночевали, вели быт и выпивали. Ночью, когда все уже спали, между Геннадием и мужчиной по прозвищу Баха произошел конфликт. Из-за чего именно спорили мужчины неизвестно, однако кончилось все тем, что Баха облил Гену спиртом и поджег. Моментально огонь охватил бездомного, мужчина закричал от боли. Перепуганный Баха кинулся на помощь товарищу и стал тушить его одежду подручными средствами. В этот момент проснулись другие обитатели заброшенного дома и тоже бросились на помощь горящему товарищу. Когда огонь потух, все спокойно разошлись дальше спать, в том числе пострадавший Гена и поджигатель Баха.

На следующий день Гена чувствовал себя очень плохо, едва доковылял до ближайшего продуктового магазина, где попросил прохожих вызвать скорую помощь.

«В НИИ Склифосовского был доставлен 48-летний Геннадий С. Бездомного мужчину госпитализировали в ожоговую реанимацию с диагнозом: ожог 30% площади тела, грудной клетки, передней брюшной стенки, половых органов, ягодиц, плеч, левого предплечья, кистей, бедер, правой стопы. Ожоговый шок. Пока мужчина был в сознании, он успел пояснить врачам, что именно с ним случилось. Сотрудники больницы доложили о случившемся в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося. Известно, что оперативники уже успели опросить свидетелей происшествия, которые пояснили, что никаких конфликтов между мужчинами ранее не было и каких-либо претензий Геннадий к Бахе не высказывал, пока находился в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Совфеде прокомментировали инициативу сократить новогодние каникулы
Эпидемиолог рассказал, сколько коронавирус живет на замороженных продуктах
Россиян предупредили о вредных для здоровья "волнах тепла"
В Госдуме прокомментировали законопроект об удаленной работе
Суд признал законным штраф Иисусу Воробьёву за сопротивление полицейским
В Германии запустили приложение для защиты от коронавируса
Объявлен длинный список премии "Просветитель" 2020
В Идлибе российский бронетранспортер поврежден взрывом бомбы
Военные опубликовали видео взрыва межкорейского офиса
Little Big среагировала на обвинения в плагиате песни группы The Black Eyed Peas
"Мы штат США?": В бундестаге предложили ввести санкции против американских сенаторов
Трое индийских военных погибли в столкновении с китайскими военными
А с кем оставить детей? Милонов объяснил, почему нельзя сокращать новогодние выходные
Почему у россиян рухнули зарплатные ожидания, объяснил эксперт
Кто получит субсидию за перевод машины с бензина на газ, пояснил эксперт
В Москве на одной ветке метро осенью снизят стоимость проезда
Фитнес-призрак: Полицейские сняли двигающиеся сами по себе тренажеры
В Москве трое мужчин вырвали из рук матери пятилетнего мальчика и скрылись
В Нью-Йорке полицейских на акции протеста отравили коктейлями с отбеливателем
Ветеран предложил новую дату парада в 13 городах страны