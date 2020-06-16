Нерабочих дней в 2020 году на 20% больше: эксперты оценили идею сократить новогодние каникулы

В Совете Федерации решили, что россиянам нужно поменьше отдыхать. Мол, и так обленились на самоизоляции. Компенсировать простой в экономике предлагают с помощью сокращения новогодних каникул. С такой инициативой выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он предложил сделать выходными 1,2,3 января, а неделю с 4 по 8 января объявить рабочей за исключением 7 января.

Подготовленный законопроект Кутепов уже направил на отзыв в Минтруд.

Сенатор привел расчеты. Согласно производственному календарю, в 2020 году россияне должны были работать всего 247 дней, а отдыхать — 118 (включая все выходные и праздники). Но из-за коронавируса, а также с учетом 1 июля, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию, и дня проведения Парада Победы (24 июня) выходных будет 120, а дополнительных нерабочих — 27.

- Таким образом, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%, - отметил Кутепов.

С одной стороны, работодатели за последние 2,5 месяца понесли серьезные убытки. Выплачивать зарплату сотрудникам приходилось даже, если те работали лишь частично или не работали вовсе. К тому же режим нерабочих дней не учитывается как отпуск, поэтому руководитель не может отказать сотрудникам в очередном оплачиваемом отпуске. С другой стороны, во время нерабочих дней часть предприятий все-таки работали. Как быть с ними? За комментариями kp.ru обратилась к экспертам.

- Люди привыкли в Новый год отдыхать, работать в полную силу никто не будет, поэтому особой выгоды для экономики я в этом предложении не вижу. Чтобы экономика пошла в рост, нужны программы развития, а не сокращение новогодних каникул, - считает научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

- Я поддерживаю идею сократить новогодние каникулы. Уже ни раз выдвигались предложения разбить новогодние праздники, перенести часть выходных на другой период. Такие длинные каникулы создают кучу проблем для экономики. А в этом году добавились еще и нерабочие дни. Полностью компенсировать нерабочие дни сокращение новогодних каникул, конечно, не сможет, но определенный эффект для ВВП будет. У нас эффект бывает даже от високосного года - когда в году не 365 дней, а 366 дней, - рассказал «КП» старший научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Что касается тех, кто в нерабочие дни во время пандемии все же работал, и новогодние каникулы честно заслужил, то, как считает Виктор Ляшок, работодатели могут сами утрясти этот вопрос с сотрудниками.

- Если Минтруд сократит новогодние каникулы, работодатель при желании может разрешить своим сотрудникам отдыхать, - замечает Виктор Ляшок.

По мнению доцента кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никиты Моисеева, сокращение новогодних каникул частично может компенсировать простой в экономике. Но при этом такое решение выйдет боком наиболее пострадавшим во время пандемии отраслям — туризму, ритейлу и досуговой сфере.

Идея сократить новогодние каникулы не нова. Депутаты и сенаторы выступают с подобными предложениями чуть ли не ежегодно, но пока Минтруд их еще ни разу не поддержал.